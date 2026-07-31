31 de julio de 2026 - 09:00

Qué es el toum: la crema de ajo libanesa que acompaña carnes, papas y sándwiches con solo cuatro ingredientes

El toum es una de las preparaciones más famosas de la cocina internacional. Esta receta típica del Líbano combina ajo, aceite, limón y sal para crear una salsa intensa y muy versátil.

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Por Ignacio Alvarado

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Su textura recuerda a una mayonesa.

Pero no lleva huevo ni lácteos.

El secreto está en la forma de preparar la emulsión.

Qué es el toum y cuál es su origen

El toum es una salsa tradicional del Líbano cuyo nombre significa simplemente "ajo" en árabe. Desde hace generaciones acompaña platos típicos como el shawarma, el pollo asado y distintas preparaciones de la cocina internacional inspiradas en la gastronomía de Medio Oriente.

Su receta original utiliza únicamente ajo fresco, aceite vegetal de sabor neutro, jugo de limón y sal. A pesar de la sencillez de los ingredientes, el resultado es una crema blanca, aireada y muy intensa que se convirtió en un símbolo de la cocina libanesa.

El secreto para lograr una emulsión perfecta

La principal dificultad del toum consiste en conseguir que el aceite y el ajo formen una emulsión estable. Para lograrlo, los cocineros incorporan el aceite en un hilo muy fino mientras procesan el ajo con sal, alternando pequeñas cantidades de jugo de limón durante toda la preparación.

Si el aceite se agrega demasiado rápido, la mezcla puede cortarse. Por eso, la paciencia resulta tan importante como los propios ingredientes cuando se prepara esta clásica receta del Líbano.

Con qué comidas combina mejor

Aunque suele acompañar carnes asadas y pollo, el toum también funciona muy bien con papas al horno, vegetales grillados, hamburguesas, pescados y distintos tipos de sándwiches. Su sabor intenso permite reemplazar otras salsas más pesadas y aporta un perfil completamente diferente a muchas recetas cotidianas.

Incluso puede utilizarse para untar pan o como base de aderezos mezclándolo con yogur natural, obteniendo una versión más suave sin perder su identidad.

Cómo conservar esta crema de ajo

Los especialistas recomiendan guardar el toum en un recipiente hermético dentro de la heladera. Gracias a la presencia del ajo y el limón, suele conservarse en buenas condiciones durante aproximadamente una semana, aunque siempre conviene utilizar utensilios limpios para evitar contaminaciones.

Como ocurre con muchas preparaciones de la cocina internacional, el sabor suele intensificarse después de algunas horas de reposo, cuando todos los ingredientes terminan de integrarse.

Una receta sencilla que conquistó cocinas de todo el mundo

El toum demuestra que la gastronomía del Líbano puede ofrecer grandes sabores con muy pocos ingredientes. Esta preparación tradicional sigue ganando espacio dentro de la cocina internacional gracias a su textura, su intensidad y su versatilidad. Para quienes disfrutan descubrir nuevas recetas y salsas, es una opción simple que vale la pena incorporar al recetario habitual.

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