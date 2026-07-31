No lo tires, tenés un tesoro: los viejos coladores de metal pueden convertirse en las lámparas más originales de la casa

Cuando un colador de metal deja de usarse en la cocina, la mayoría de las personas lo reemplaza o lo tira a la basura. Sin embargo, especialistas en reciclaje, DIY y decoración aseguran que este objeto puede transformarse en una de las lámparas más originales del hogar , combinando diseño, funcionalidad y un estilo industrial que sigue siendo tendencia.

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Su forma ya está prácticamente resuelta. Los pequeños orificios generan efectos de luz muy llamativos. Y con algunos cuidados puede convertirse en una pieza decorativa única.

El principal atractivo de un colador de metal está en su diseño perforado. Cuando se coloca una lámpara en su interior, los pequeños agujeros proyectan cientos de puntos de luz sobre paredes y techos, creando un efecto decorativo muy difícil de conseguir con pantallas convencionales.

Por esa razón, muchos proyectos de DIY utilizan este tipo de utensilios para fabricar lámparas colgantes con una estética industrial o vintage, cada vez más presente en la decoración de interiores.

Una de las opciones más populares consiste en transformar el colador de metal en una lámpara colgante para la cocina o el comedor. También puede utilizarse como aplique de pared en un pasillo o convertirse en una pequeña pantalla para iluminar una mesa de trabajo.

En exteriores, varios proyectos de reciclaje adaptan estos coladores para crear lámparas de jardín, logrando una iluminación cálida y decorativa en galerías, patios o balcones.

El estilo industrial que nunca pasa de moda

El auge de la decoración industrial hizo que muchos objetos cotidianos comenzaran a reutilizarse como piezas de diseño. Un colador de metal conserva marcas de uso, pequeñas imperfecciones y texturas que aportan personalidad al ambiente, algo muy buscado en este tipo de propuestas de DIY.

Combinado con madera, hierro negro o cables textiles, el resultado puede integrarse fácilmente a distintos estilos de hogar, desde ambientes rústicos hasta espacios modernos.

Las recomendaciones de seguridad que no conviene ignorar

Los especialistas recuerdan que cualquier proyecto de reciclaje relacionado con electricidad debe realizarse utilizando portalámparas, cables y conexiones homologadas. Además, se recomienda emplear lámparas LED, ya que generan mucho menos calor que las incandescentes y reducen el riesgo de dañar el colador de metal o provocar accidentes.

Si no se tienen conocimientos básicos de electricidad, lo más conveniente es solicitar la instalación a un profesional.

Una segunda vida para un objeto que parecía no servir más

El reciclaje demuestra que un viejo colador de metal puede convertirse en una pieza destacada de la decoración del hogar. Gracias a proyectos de DIY sencillos y seguros, este utensilio cotidiano puede transformarse en una de las lámparas más originales de la casa, combinando creatividad, sustentabilidad y diseño en un solo objeto.