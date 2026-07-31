No lo tires, tenés un tesoro: 8 formas de reutilizar un viejo cajón de verdulería para decorar y organizar la casa

Muchas personas guardan un cajón de madera de verdulería en el garaje o directamente lo descartan sin saber que puede transformarse en un mueble práctico. Los especialistas en reciclaje, DIY y decoración aseguran que este objeto sencillo ofrece múltiples posibilidades para organizar distintos espacios del hogar de manera económica y original.

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Su estructura ya está lista. La madera suele ser resistente. Y con algunas modificaciones puede convertirse en una pieza funcional que parece comprada en una tienda de decoración.

Una de las opciones más populares consiste en lijar el cajón de madera , aplicar un protector o pintura y colocarlo de forma vertical para usarlo como biblioteca. También puede apoyarse junto a la cama para funcionar como mesa de luz, incorporando una tabla superior o pequeñas patas para darle mayor estabilidad y un acabado más moderno.

Estas ideas de DIY permiten personalizar el diseño según el estilo del hogar , utilizando colores claros para ambientes nórdicos o tonos oscuros si se busca una estética industrial.

El reciclaje también convierte un viejo cajón de madera en un excelente organizador para distintos ambientes. En el baño puede utilizarse para guardar toallas, papel higiénico o productos de higiene personal. En la cocina resulta ideal para almacenar frutas, verduras o frascos, mientras que en un escritorio ayuda a mantener ordenados libros, carpetas y elementos de trabajo.

Con la incorporación de pequeñas ruedas, el cajón se transforma además en una práctica caja organizadora que puede deslizarse debajo de una cama o de un escritorio, aprovechando espacios que normalmente quedan vacíos.

Ideas decorativas para el interior y el jardín

Quienes disfrutan de la decoración pueden fijar un cajón de madera a la pared para crear una estantería flotante donde exhibir plantas, libros o pequeños objetos decorativos. Otra alternativa consiste en convertirlo en un revistero o en un zapatero para la entrada de la casa.

En exteriores, el mismo cajón puede transformarse en una huerta vertical colocando macetas en distintos niveles. De esta manera, el reciclaje no solo reduce residuos, sino que también aporta funcionalidad y un toque natural al hogar.

Qué conviene revisar antes de reutilizarlo

Antes de comenzar cualquier proyecto de DIY, conviene comprobar que el cajón de madera no tenga tablas rotas, clavos sobresalientes o signos de humedad. También es recomendable lijar toda la superficie para eliminar astillas y aplicar un protector si el mueble estará en contacto con el agua o permanecerá en el exterior.

Estos cuidados prolongan la vida útil del proyecto y garantizan un uso mucho más seguro en cualquier ambiente del hogar.

Un objeto simple que todavía tiene mucho para ofrecer

El reciclaje demuestra que un viejo cajón de madera puede convertirse en una pieza clave de la decoración y la organización del hogar. Con algunas herramientas básicas y un poco de creatividad, este proyecto de DIY permite fabricar muebles prácticos, originales y sustentables sin realizar una gran inversión.