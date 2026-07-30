30 de julio de 2026 - 10:00

Oro puro que va a la basura: 7 formas de reutilizar una vieja cuna de madera cuando los chicos ya crecieron

Una cuna de madera puede tener una segunda vida gracias al reciclaje. Estas ideas de DIY, decoración, muebles y hogar permiten aprovecharla durante muchos años más.

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Por Ignacio Alvarado

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La estructura ya está construida. La madera suele ser resistente. Y con algunos cambios puede convertirse en un mueble completamente distinto.

Un escritorio infantil que crece con los chicos

Una de las transformaciones más populares consiste en reutilizar la cuna de madera como escritorio para los más pequeños. Retirando uno de los laterales y agregando una tapa de madera, es posible crear un espacio cómodo para dibujar, estudiar o hacer manualidades. Este proyecto de DIY conserva parte de la historia familiar y aporta un mueble funcional para el hogar.

Además, al mantener las dimensiones originales, el escritorio resulta ideal para los primeros años escolares y puede personalizarse con pintura, estantes o cajones según las necesidades de cada familia.

Biblioteca, banco o perchero

El reciclaje de una cuna de madera también permite fabricar una biblioteca baja para libros infantiles, un banco para el jardín o un perchero para el recibidor. Los barrotes laterales ofrecen una estructura muy útil para colgar mochilas, camperas o accesorios, mientras que la base puede adaptarse fácilmente para crear superficies de apoyo.

Muchos proyectos de decoración aprovechan incluso las piezas sobrantes para fabricar pequeños estantes o repisas, evitando desperdiciar material y manteniendo un estilo uniforme en el resto del hogar.

Ideas para el jardín y los espacios de juego

Quienes disponen de un patio pueden convertir la cuna de madera en un jardín vertical colocando macetas entre los barrotes o adaptando la estructura para sostener plantas trepadoras. También es posible transformarla en una mesa de juegos o en un organizador para juguetes, manteniendo el espíritu original del mueble.

Estas alternativas de DIY combinan funcionalidad y decoración, además de reducir la cantidad de residuos que terminan descartándose cuando un mueble deja de cumplir su función inicial.

Qué conviene revisar antes de reutilizarla

Antes de comenzar cualquier proyecto de reciclaje, los especialistas recomiendan comprobar que la cuna de madera no presente grietas, humedad o piezas inestables. También es importante lijar correctamente toda la superficie, reemplazar tornillos deteriorados y utilizar pinturas aptas para muebles si el nuevo proyecto estará en contacto con niños.

Estas precauciones ayudan a garantizar que el nuevo mueble sea seguro y tenga una vida útil mucho más prolongada.

Una segunda vida para un mueble lleno de historia

El reciclaje demuestra que una cuna de madera puede seguir formando parte del hogar mucho después de que los chicos hayan crecido. Con ideas de DIY, decoración y fabricación de muebles, este objeto conserva su valor emocional mientras se transforma en una pieza práctica y original para acompañar nuevas etapas de la vida familiar.

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