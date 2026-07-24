DIY: cómo usar corchos viejos para armar un artefacto para encender el fuego del asado

Los corchos viejos de botellas de vino pueden convertirse en la parte central de un encendedor seco para prender el fuego del asado . Su función no es reemplazar al carbón, sino mantener el calor durante los primeros minutos para que las astillas y los carbones pequeños comiencen a arder.

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Este método solo sirve con corchos naturales, limpios y completamente secos . Los tapones sintéticos o plásticos no deben quemarse, ya que pueden derretirse, producir olores desagradables y liberar sustancias que no conviene acercar a una parrilla. El corcho natural, en cambio, proviene de la corteza del alcornoque y se reconoce por su textura irregular y por los pequeños poros visibles.

No hace falta remojar los corchos en alcohol ni agregar combustibles líquidos. Aunque ese método circula en redes sociales, almacenar elementos impregnados con alcohol aumenta el riesgo de derrames, vapores y llamaradas difíciles de controlar .

Primero hay que revisar cada tapón y descartar los que tengan piezas plásticas, pegamento visible, pintura, moho o restos de productos desconocidos.

Los corchos pueden dejarse enteros o cortarse por la mitad con cuidado. Al dividirlos, aumenta la superficie expuesta al fuego, pero no es necesario convertirlos en trozos demasiado pequeños .

Luego se coloca una hoja de papel sobre una mesa y se distribuyen en el centro los corchos junto con algunas virutas secas. El papel se envuelve formando un paquete flojo y se sujeta con hilo de algodón.

No conviene cerrarlo de manera hermética. El encendedor necesita pequeños espacios para que circule el aire, ya que la combustión se debilita cuando todo el contenido queda excesivamente comprimido.

Cómo colocarlo debajo del carbón

El paquete debe apoyarse en el centro de la parrilla o del brasero, sobre una superficie metálica estable. Encima se agregan ramitas finas o carbón pequeño, dejando huecos entre las piezas.

Los pasos son:

Colocar uno o dos paquetes de corcho en la base.

en la base. Rodearlos con astillas o carbones pequeños.

Encender el papel desde dos extremos.

Esperar a que los corchos y las virutas sostengan la llama.

Incorporar el resto del carbón progresivamente.

Distribuir las brasas cuando tengan una capa gris en el exterior.

La parrilla debe permanecer al aire libre, lejos de toldos, ramas, muebles y otros materiales combustibles. Tampoco hay que moverla una vez caliente ni dejarla sin supervisión.

Los cuidados que evitan accidentes

Nunca se debe agregar alcohol, nafta, querosén o líquido inflamable sobre un fuego encendido. Estos productos pueden producir una llamarada repentina y alcanzar a la persona que está frente a la parrilla.

Los chicos y las mascotas deben mantenerse alejados, y conviene tener cerca una pinza metálica y los elementos necesarios para apagar las brasas. Al terminar, el carbón debe mojarse, revolverse y volver a mojarse hasta quedar completamente frío antes de desecharlo.