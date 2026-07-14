14 de julio de 2026 - 17:44

Un joven de 20 años murió tras sufrir graves quemaduras en un confuso episodio y la familia acusa a su novia

Ocurrió en Córdoba. La víctima fue filmada por cámaras de seguridad mientras corría envuelta en llamas por la calle. Familiares marcharon en reclamo de justicia y apuntan a un trasfondo de violencia de pareja.

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Un joven de 20 años murió envuelto en llamas en Córdoba 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave hecho ocurrió en la localidad de Marcos Juárez, en Córdoba, donde un joven de 20 años salió de su casa corriendo envuelto en llamas y murió tras sufrir graves quemaduras en casi la totalidad de su cuerpo en medio de un confuso episodio.

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El hecho ocurrió el pasado sábado por la tarde en una vivienda, donde quedó registrado por las cámaras de seguridad. Allí se ve al joven, identificado como Isaías Barrera, corriendo por la cuadra de su casa envuelto en llamas.

Luego de buscar ayuda, fue auxiliado por vecinos donde una mujer logró sofocar el fuego, aunque el daño ya era demasiado grave. La víctima fue hospitalizada y luego derivada al Instituto del Quemado de Córdoba en estado crítico, donde finalmente falleció en la madrugada del lunes tras presentar quemaduras en el 95% de su cuerpo.

Según la investigación policial, la pareja expresó que desconocía las causas por las que Barrera se prendió fuego, al tiempo que indicó que el joven se encontraba limpiando una moto antes del hecho.

Además, familiares y allegados comentaron que Barrera y su pareja mantenían una relación conflictiva y que ya habían realizado denuncias previas por episodios de violencia. Por otro lado, la víctima estaba judicializada por un hecho de violencia familiar, según indicaron fuentes policiales.

Durante el lunes, familiares y amigos de la víctima se movilizaron para pedir justicia y que se esclarezca el hecho donde murió Isaias.

Por el momento, la causa de la muerte continúa bajo investigación mientras siguen los testimonios y analizan pruebas obtenidas en el lugar del trágico hecho.

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