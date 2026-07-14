14 de julio de 2026 - 15:41

Rescate en alta montaña: localizaron a cuatro personas extraviadas en el Cerro Penitentes

Bajo extremas condiciones climáticas de invierno, un equipo especializado de rescate logró localizar a los civiles tras un intenso rastrillaje.

Rescataron a cuatro personas que se extraviaron en la zona de alta montaña&nbsp;

Rescataron a cuatro personas que se extraviaron en la zona de alta montaña 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tras un intenso operativo ante una emergencia en zona de alta montaña, en las últimas horas se concretó el rescate de cuatro personas que se encontraban extraviadas en las cercanías del Cerro Penitentes.

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La alerta se activó a la altura del kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional Nº 7, lo que motivó el despliegue inmediato de patrullas equipadas para operar en terrenos de alta complejidad en plena época de invierno.

El operativo se desarrolló bajo condiciones climáticas desfavorables, lo que exigió el uso de equipamiento técnico específico por parte del Grupo Especializado en Alta Montaña. Luego de tareas de rastrillaje y localización en el área montañosa, los rescatistas lograron dar con el paradero de los ciudadanos.

Al momento del hallazgo, los uniformados constataron que los cuatro damnificados presentaban buenas condiciones físicas generales. Como medida de asistencia primaria, se les suministraron infusiones calientes y alimentos para facilitar su estabilización térmica y energética antes de emprender el regreso.

Finalmente, tras evaluar el estado de salud de los involucrados, el personal de Gendarmería inició un descenso controlado. La evacuación concluyó de manera exitosa y sin novedades de gravedad, logrando el repliegue seguro tanto de los ciudadanos como de los rescatistas hacia el asiento de la subunidad táctica.

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