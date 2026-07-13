Un mapache quedó atrapado en un desagüe y fue rescatado por los bomberos: "Necesito esa atención"

Las imágenes se volvieron viral en redes sociales. "Lograron sacar la reja con el animal enganchado, la cortaron y finalmente lo liberaron", aseguró el jefe de la Policía.

Un mapache provocó un insólito operativo de rescate, incluyeron a una dotación de bomberos y varios policías en Pensilvania, Estados Unidos. El animal quedó atrapado tras meter la cabeza en una rejilla metálica de un desagüe pluvial. Para poder liberarlo, fue necesario utilizar hasta una cortadora hidráulica.

El hecho, que recorrió las redes sociales con varias fotos, ocurrió en el municipio de Rostraver, donde el personal de Obras Públicas y algunos efectivos policiales intentaron sacar al animal por distintos medios, pero ninguno dio resultado. Finalmente, convocaron a los bomberos para poder completar el rescate.

Rescate de un mapache atrapado El Departamento de Bomberos informó en sus redes sociales que asistió al lugar tras recibir el pedido de asistencia de las autoridades locales. Ni bien llegaron encontraron a un grupo de personas rodeando al mapache inmovilizado en la rejilla y comenzaron a evaluar la forma más segura de liberarlo sin lastimarlo.

"Intentaron liberar al mapache de varias maneras, pero al final nada funcionó", explicó Scott Sokol, jefe de la Policía local, al comentar los primeros intentos para sacar al animal de la rejilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rostraver Township Fire Department (@rtfd_fire) Ante esto, los rescatistas decidieron utilizar una cortadora hidráulica, conocida popularmente como las "mandíbulas de la salvación". Se trata de una herramienta que suele utilizarse en rescates vehiculares para cortar estructuras metálicas para rescatar a personas atrapadas.

"Lograron sacar la rejilla con el mapache enganchado, la cortaron y finalmente lo liberaron. En cuanto estuvo libre, salió corriendo", relató Sokol sobre el desenlace del operativo. El rescate terminó sin que el animal sufriera heridas y la escena se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios bromearon con la situación. “Necesito ese nivel de atención”, escribió un internauta.