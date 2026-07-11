Una joven decidió resignificar una de las joyas más importantes de su vida tras el fin de su matrimonio. Su historia volvió a poner en escena una práctica que celebra los nuevos comienzos y el amor propio.

Reveló que transformó su anillo de casada en uno de divorcio y se sumó a una tendencia que gana fuerza.

Lo que alguna vez simbolizó una promesa de amor para toda la vida, terminó convirtiéndose en el recuerdo de una etapa cerrada. Tras poner fin a su matrimonio, una joven española decidió darle un nuevo significado a su anillo de compromiso: lo transformó en un anillo de divorcio.

Durante el programa "Vamos a ver" del canal español Mediaset, Helena Segura contó su experiencia y los motivos que la llevaron a tomar la decisión de modificar sus alianzas, en lugar de conservarlas. "Me separé hace 4 años luego de estar 13 años casada. En el momento de separarse hay muchas cosas que uno guarda en un cajón hasta haber pasado el duelo, pero yo no quería renunciar a mi anillo de compromiso", aseguró.

Una joven española reveló que transformó su anillo de compromiso en uno de divorcio. Canva En la entrevista, la mujer explicó que existe la opción de ir a una joyería para fundir el anillo y transformarlo en uno de divorcio. "Me presentaron tres diseños. Se mantuvo la pieza principal y me añadieron otras piezas que simbolizaban a las personas importantes para mí en ese momento, los que me apoyaron en el momento de la separación y gracias a quienes he podido seguir adelante", declaró.

El fenómeno viral que es tendencia en todo el mundo La práctica de crear "anillos de divorcio" estalló recientemente gracias a las redes sociales. Este gesto nace de la idea de que una mujer ya no quiera esconder su nuevo estado civil, sino que se sienta orgullosa de sus aprendizajes, autonomía y crecimiento personal tras una ruptura.

Quien hizo viral esta tendencia hace unos años fue la modelo y actriz Emily Ratajkowski. Tras publicar en Instagram una foto de sus "anillos de divorcio" (creados a partir de su antiguo diseño Toi-Et-Moi), las búsquedas en Google sobre el término se dispararon de la noche a la mañana en diferentes partes del mundo.

La modelo Emily Ratajkowski comenzó la tendencia de los "anillos de divorcio" Instagram Estos anillos (también llamados "anillos de renacimiento") suelen llevarse en la mano derecha como una declaración de fuerza. Según los expertos, el objetivo es transmutar la energía estancada de una relación fallida en una celebración de la libertad, el autodescubrimiento y el amor propio.