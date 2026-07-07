7 de julio de 2026 - 12:10

Tras el boom de Backrooms, Steven Spielberg apuesta por otro fenómeno viral de terror nacido en YouTube

Amblin, United Artists y Amazon MGM Studios se impusieron a otros once estudios para adaptar la serie de YouTube sobre criaturas que cambian de forma en Wisconsin.

Steven Spielberg apuesta por un terror viral de internet luego del éxito de Backrooms.&nbsp;

Steven Spielberg apuesta por un terror viral de internet luego del éxito de Backrooms. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El director Steven Spielberg, a través de su productora Amblin, se asoció con United Artists y Amazon MGM Studios para producir la película de The Mandela Catalogue. El proyecto se basó en la webserie de terror analógico creada por Alex Kister, que se convirtió en un fenómeno viral desde su lanzamiento en 2021.

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La adquisición de los derechos ocurrió tras una competencia entre once estudios de cine interesados en replicar el éxito de producciones nacidas en internet. Según informes de la industria, las tres empresas ganadoras movieron ficha pocos días después de que Warner Bros. obtuviera los derechos de Siren Head, otra propiedad intelectual surgida de plataformas digitales.

Captura de

Captura de "The Mandela Catalogue".

La apuesta por el talento de YouTube y el terror analógico

La producción decidió conservar al creador original, Alex Kister, para dirigir la adaptación cinematográfica. Kister trabajó en el guion junto a Tyler Clifton para trasladar la atmósfera de su obra a la gran pantalla. La narrativa de la serie original se ambientó en el condado ficticio de Mandela, en Wisconsin, donde la población enfrentó la invasión de los Alternates, seres capaces de suplantar identidades humanas.

El movimiento de Amblin y sus socios buscó atraer a la demografía de espectadores menores de 30 años, un sector del público que los estudios consideran difícil de arrastrar a las salas de cine tradicionales. La estética de la serie, que acumuló millones de visualizaciones en YouTube, fue imitada previamente en formatos cortos de TikTok y otras redes sociales antes de concretarse el interés de Hollywood.

El auge del terror analógico y la carrera de Hollywood por replicarlo

La trama se centró en una antología de terror que destacó por su tratamiento visual crudo y el uso de formatos de video antiguos. Este estilo, conocido como terror analógico, permitió que la obra de Kister sobresaliera entre otras propuestas de género. Los estudios apostaron por esta fórmula tras observar los resultados de taquilla de proyectos similares como Backrooms de Kane Parsons o Obsession de Curry Barker.

El equipo artístico inició el desarrollo de la cinta bajo la supervisión de Scott Stuber. La serie original, que vio la luz en junio de 2021, utilizó un tratamiento visual que la industria cinematográfica busca traducir en un potencial éxito de taquilla para las nuevas generaciones de espectadores. La participación de Spielberg marcó el interés de los grandes estudios por los fenómenos espontáneos de internet.

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