"Backrooms", la película más vista en cines: qué son los espacios liminales, el misterio viral de internet

Pasillos vacíos, oficinas interminables iluminadas por tubos fluorescentes, alfombras amarillas y la inquietante sensación de estar en un lugar familiar pero completamente equivocado. Un fenómeno de internet que acaba de llegar a los cines con la película "Backrooms", que e s la más vista en Argentina.

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La producción de terror que nació a partir de una creepypasta viral, historias cortas de terror, y que hoy lidera la taquilla argentina. Entre el 28 y el 31 de mayo reunió más de 135 mil espectadores y se ubicó como la película más vista del país, muy por encima de estrenos de gran presupuesto como "El diablo viste a la moda 2" y "Michael", según datos de Ultracine.

"Espacio liminal" se utiliza para describir lugares de transición: pasillos, escaleras, salas de espera , escuelas vacías durante vacaciones, centros comerciales cerrados o edificios desiertos.

Son espacios diseñados para ser atravesados, no habitados. Cuando aparecen completamente vacíos generan una sensación extraña , una mezcla de nostalgia, incomodidad y ansiedad difícil de explicar.

"Espacios liminales", el fenómeno de internet que inspiró la película "Backrooms" “Espacios liminales”, el fenómeno de internet que inspiró la película "Backrooms" gentileza

De una creepypasta a una película de Hollywood

La historia de "Backrooms" comenzó en internet a partir de una imagen publicada en foros como “4Chan”. La fotografía mostraba una serie de oficinas amarillas aparentemente infinitas acompañadas por una premisa inquietante: si alguien "sale de la realidad" por accidente podría terminar atrapado en ese laberinto interminable.

A partir de esa idea miles de usuarios comenzaron a expandir el universo con relatos, teorías y criaturas misteriosas. Así nació una de las creepypastas más famosas de internet.

Embed - Backrooms | Official Trailer HD | A24

El youtuber de 20 años que conquistó Hollywood con "Backrooms"

Detrás de la adaptación cinematográfica está Kane Parsons, conocido en YouTube como Kane Pixels. Mucho antes de llegar a Hollywood, Parsons comenzó a recrear los Backrooms utilizando programas de animación desde su habitación.

Su cortometraje "Backrooms: Found Footage" se volvió viral gracias a una combinación de imágenes inquietantes, estética analógica y una construcción del suspenso poco habitual para alguien de su edad.

Kane Parsons, el youtuber director de "Backrooms" el fenómeno en cines. Kane Parsons, el youtuber director de “Backrooms” el fenómeno en cines. gentileza

Los videos acumularon decenas de millones de reproducciones y llamaron la atención de A24, el estudio detrás de películas como "Hereditary", "Midsommar" y "Todo en todas partes al mismo tiempo".

Con apenas 20 años, Parsons se convirtió en el director más joven en la historia de la compañía.

Una película hecha con poco dinero que está arrasando

La película apuesta por una propuesta minimalista donde el terror surge principalmente de la atmósfera, los sonidos, los espacios vacíos y la sensación constante de desorientación. Lejos de depender de grandes efectos especiales o de los clásicos sustos repentinos, construye el miedo a partir de la incertidumbre.

En su primer fin de semana completo se convirtió en la película más vista de Argentina con 135.639 espectadores y un acumulado de 141.496 entradas vendidas, contando el preestreno.