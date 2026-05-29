29 de mayo de 2026 - 19:49

Un viaje al séptimo arte europeo: brindarán un ciclo sobre cine italiano

Seis encuentros quincenales repasarán la historia del cine italiano, una industria icónica, con análisis sobre el fenómeno metafílmico. Estarán a cargo del periodista Fausto J. Alfonso.

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Escena de la película Caro diario, dirigida por Nanni Moretti.

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La Societá Dante Alighieri de Mendoza.

La Societá Dante Alighieri de Mendoza.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

A partir del próximo jueves 4 de junio, los amantes de la cultura europea y el gran cine tendrán una cita imperdible en Mendoza. Se trata del lanzamiento de “El cine italiano a lo largo de la historia”, un ciclo de charlas presenciales diseñado tanto para cinéfilos experimentados como para el público general que desee profundizar en los secretos de una de las cinematografías más influyentes del mundo.

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El recorrido constará de seis encuentros quincenales dictados íntegramente en español, los cuales no requieren conocimientos previos. Las disertaciones estarán a cargo del prestigioso Lic. Fausto J. Alfonso, periodista, docente universitario y crítico especializado en teatro y cine, quien guiará a los participantes bajo un enfoque accesible, dinámico e ilustrado.

La apertura oficial del ciclo tendrá lugar de 18.30 a 20.30 en la sede de la Societá Dante Alighieri, ubicada en Hipólito Yrigoyen 276 (Barrio Bombal, Godoy Cruz). Esta primera entrega consistirá en la "Conferencia Ilustrada 1: Lo metafílmico (el cine se ve a sí mismo)", un espacio donde los asistentes analizarán y debatirán cómo esta cinematografía se convierte en espejo y herramienta de autorreflexión.

A lo largo del programa completo, que contempla ocho conferencias temáticas, se abordarán sucesivamente diversos períodos clave: desde el cine mudo y el fascismo, pasando por el Neorrealismo y su variante rosa, la Commedia all’italiana, el cine de autor de los años 60, la incidencia de la televisión y la política en las décadas de 1970 y 1980, hasta llegar a las búsquedas personales contemporáneas y la actual presencia femenina.

Fausto J. Alfonso
El periodista mendocino es autor del libro Il Cinema che mi piace, que recorre 100 películas italianas fundamentales.

El periodista mendocino es autor del libro Il Cinema che mi piace, que recorre 100 películas italianas fundamentales.

Alfonso es Licenciado en Comunicación Social y Técnico Superior en Propaganda y Publicidad. Siempre se ha desempeñado simultáneamente en el periodismo y la docencia. Ha trabajado como editor, redactor y crítico en los diarios Los Andes y Uno, y en radios Nihuil, Nacional y UTN. Ha colaborado para numerosas revistas, como Video News, Primera Fila, La Maga, MDZ Magazine, Mix, La Vorágine Teatral, Picadero, Florencio y Autores. Creó y dirigió la revista especializada UBU Todo Teatro (1996-2001) y co-creó Vuelta & Vuelta (1993) y Don Marlon (2007-2012).

Publicó los libros Una década dramática (1995), Artes cruzadas (2010), Fijate quién dirige I (2022), El Pacto de Fausto (2023), Il cinema che mi piace (2025) y Fijate quién dirige II (2026); y estudios en libros de colegas o en compilaciones, como De la Cordillera al Obelisco (2001), Jornadas de Crítica (2001) o Momentos del Teatro Argentino (2017). En 2025, la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT) lo distinguió por su trayectoria.

Debido a que la modalidad de la actividad es presencial y los cupos disponibles son limitados, los organizadores recomiendan realizar la inscripción con debida anticipación para asegurar un lugar en el evento. El cine italiano a lo largo de la historia tiene un costo de $ 10.000 por conferencia. La propuesta es abierta a todo público, no se requiere ningún tipo de conocimiento previo. Más consultas se pueden hacer al 261-5566192.

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