Estrenos de cine en Mendoza: llega The Mandalorian and Grogu, la nueva de Star Wars

El universo de Star Wars regresa este jueves 21 de mayo a las salas de cine, marcando la primera producción de la franquicia en la gran pantalla desde el año 2019.

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La nueva propuesta cinematográfica traslada a los populares personajes de la televisión, Din Djarin y su fiel escudero, a un largometraje titulado The Mandalorian and Grogu , en la que Pedro Pascal se pone al frente de una nueva aventura galáctica junto al popular bebé Yoda. Llega este jueves 21 a los cines

El proyecto busca recuperar el impacto y la espectacularidad visual de la saga, enfocando su narrativa en la particular dinámica de los protagonistas.

El realizador Jon Favreau , quien se desempeña como coguionista y director de esta entrega, compartió sus impresiones sobre el desafío de llevar a estos personajes al cine y el enfoque que guio la producción.

Para Favreau, el largometraje está diseñado con el firme propósito de justificar plenamente la experiencia de asistir a una sala cinematográfica, habiendo desarrollado la propuesta especialmente para el formato IMAX. Visualmente, el director señaló que la estética de esta producción se aproxima de forma directa al espíritu tradicional de las aventuras “pulp” y la ciencia ficción fantástica clásica de Flash Gordon , incorporando elementos dinámicos como viajes entre mundos, batallas espaciales, tiroteos y enfrentamientos contra criaturas de enorme tamaño.

Embed - The Mandalorian And Grogu | Tráiler Oficial | Doblado

Durante la etapa de concepción y desarrollo de la película, el cineasta mantuvo conversaciones y encuentros clave con figuras de la industria, entre ellos el director mexicano Guillermo del Toro.

Favreau reveló que pasó tiempo en la residencia de Del Toro pintando modelos en tres dimensiones de los Hutts, espacio donde intercambiaron opiniones técnicas.

El director mexicano tuvo acceso a diversos montajes de la obra en la sala de edición y aportó sugerencias valiosas, mostrando particular interés por las criaturas y la posibilidad de explorar los orígenes de Jabba, así como la representación física de un Hutt musculoso inspirada en las novelas gráficas de Grakkus.

A la hora de definir la verdadera esencia que debe mantener el largometraje para conectar con la audiencia, Favreau destacó la relevancia que tienen las ideas del creador original de la saga.

Respecto a la visión fundamental de la franquicia y las directrices recibidas por parte del creador de la misma, Jon Favreau afirmó textualmente: “George Lucas sabe perfectamente qué hace que Star Wars sea Star Wars: esperanza en el futuro, crecimiento personal, maduración y familia. Cuando habla de esas claves, lo tomamos muy en serio, como una guía, e intentamos incorporarlas.”

De esta manera, la producción articula los conceptos de la maduración y la construcción de un núcleo familiar no tradicional, representados en la alianza del cazarrecompensas y el pequeño Grogu. Este enfoque temático responde de manera directa al público objetivo original que siempre concibió la saga desde sus inicios en la pantalla grande.

En relación a la audiencia histórica de este universo de ciencia ficción y al impacto que genera según la edad de los espectadores, el director Jon Favreau detalló de forma textual: “George siempre la hizo para los niños que estaban llegando a la madurez y creo que eso es lo que más impresiona, y solemos amar la Star Wars que experimentamos a esa edad”.

Con estos pilares narrativos y técnicos, la producción aspira a conectar con la mayor cantidad posible de espectadores, atrayendo tanto a los seguidores veteranos de la obra como a las nuevas generaciones.

El largometraje busca consolidarse como un hito dentro de la saga, utilizando la espectacularidad del cine a gran escala para profundizar en una historia de maduración y aventuras espaciales.

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Embed - EL PARTIDO | TRAILER OFICIAL

El partido. Con una duración de 91 minutos —igual que el partido de 1986— el largometraje refleja el inolvidable cotejo disputado entre las selecciones de fútbol de Argentina y de Inglaterra en el Mundial de México de 1986, donde tuvo una actuación inolvidable Diego Armando Maradona (marcando, incluso, el llamado “gol del siglo”). El filme reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes. Junto a testimonios de sus protagonistas y archivos nunca vistos de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos, y políticos, la película logra capturar la belleza del juego y lo absurdo de la guerra. Basada en el libro “El Partido” de Andrés Burgo. El partido está dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco.

Embed - PEQUEÑOS MONSTRUOS Tráiler Español Latino (2026)

Pequeños monstruos. Se trata de un filme ruso de animación de enorme éxito en su país y receptor de elogiosas críticas, que ya va por su segunda parte. En ella, el descuidado Finnick despierta accidentalmente la magia de un antiguo bastón y pierde la capacidad de ser invisible. Ahora todos los Finns del mundo están en peligro. Finnick y Christine deben embarcarse en un fascinante viaje y superar numerosos desafíos para ayudar a Finnick a recuperar su invisibilidad y así salvar a todos los Finns.

Embed - EL PASAJERO DEL DIABLO Tráiler Español Latino (2026) Terror

El pasajero del diablo. Es la nueva apuesta de horror sobrenatural dirigida por André Øvredal. La película ha manejado con hermetismo su trama, pero el tráiler oficial muestra una secuencia inicial sobre desapariciones en rutas, imágenes cargadas de tensión y una línea directa que advierte: “nadie escapa del pasajero”. El protagonismo recae en Melissa Leo, Jacob Scipio y Lou Llobell, consolidando la presencia de figuras reconocidas tanto en circuitos de terror como en producciones mainstream.