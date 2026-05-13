Estrenos de cine: Henry Cavill y Jake Gyllenhaal protagonizan una película de espías que deja sin aliento

"En la zona gris" , el nuevo thriller de Guy Ritchie, finalmente tiene fecha confirmada de estreno en los cines argentinos: este 14 de mayo. Pero más allá de su despliegue de estrellas y explosiones, la película ya ocupa un lugar singular dentro de la industria por haberse convertido en uno de los casos más comentados del período de crisis sindical que paralizó a Hollywood .

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Protagonizada por Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González , la producción consiguió continuar su rodaje gracias a un acuerdo especial autorizado por el sindicato de actores, una excepción que permitió mantener las filmaciones mientras estudios enteros detenían operaciones. La decisión fue observada con atención por ejecutivos, agentes y productores, no solo por el impacto económico, sino también porque abrió una discusión inédita sobre las nuevas formas de negociación entre los gremios y las "majors" en la era pospandemia.

Sin embargo, el recorrido del filme estuvo lejos de ser lineal. Según detalló la prensa especializada, tras completar el rodaje, "En la zona gris" sufrió demoras en la posproducción que obligaron a recalibrar el calendario de estreno.

Ahora bien, ¿de qué trata la película? Para muchos, podría represenntar el regreso más reconocible de Ritchie a su zona de confort: un universo donde el crimen internacional, los agentes encubiertos y los juegos de manipulación se cruzan con diálogos ingeniosos y humor ácido.

La historia sigue a un grupo clandestino de especialistas liderado por los personajes de Cavill, Gyllenhaal y González, quienes reciben la misión de recuperar una fortuna de mil millones de dólares robada por un déspota interpretado por Carlos Bardem (hermano de Javier).

Lo que inicialmente parece un golpe imposible pronto deriva en una guerra de espionaje y supervivencia donde las alianzas cambian constantemente y la legalidad se vuelve un concepto difuso.

El director británico, responsable de títulos como "Snatch" y "The Gentlemen", parece decidido a recuperar aquí el tono que convirtió a su cine en una marca reconocible dentro del thriller moderno. En este caso, plagada de estrellas.

Es que el elenco refuerza esa ambición global. Además de Cavill, Gyllenhaal y González, el reparto incluye a Rosamund Pike y Kristofer Hivju, en una combinación diseñada para sostener tanto las secuencias de acción como el costado más dramático del relato.

Pero para Lionsgate, el estreno representa mucho más que una nueva apuesta comercial. La compañía busca posicionar la película como uno de los thrillers de acción más importantes de la temporada y, al mismo tiempo, como un ejemplo de cómo los grandes estudios están aprendiendo a navegar una industria transformada por las huelgas, los cambios contractuales y las nuevas dinámicas de producción.

Más estrenos

"Exit 8": La nueva producción japonesa dirigida por Genki Kawamura transforma un simple pasillo de subte en una pesadilla laberíntica. La película, protagonizada por Kazunari Ninomiya, propone un thriller de misterio y terror construido sobre la repetición y la paranoia.

Según la sinopsis oficial: “Un hombre queda atrapado en un pasillo subterráneo de metro que se repite infinitamente, con la misión de encontrar la ‘Salida 8’. Las reglas son claras: cada vez que detecte algo extraño (una anomalía), debe regresar al inicio; si no lo hace, se permite avanzar. Pero basta un solo error para comenzar otra vez. El suspenso crece con cada loop: ¿logrará alguna vez escapar de este corredor infinito y perturbador?”.

Embed - EXIT 8 Tráiler Español Subtitulado (2025) Terror

"Obsesión": Dirigida por Curry Barker, mezcla horror y drama romántico para explorar el costado más oscuro del deseo afectivo. La historia gira alrededor de un joven enamorado que desencadena una peligrosa transformación emocional en su amor platónico.

La sinopsis describe: “El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos”.

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"Tú, yo & la Toscana": Comedia dirigida por Kat Coiro y protagonizada por Halle Bailey (sí, la sirenita del remake) y Regé-Jean Page. Entre villas italianas, identidades falsas y romances inesperados, la película recupera el espíritu clásico de las historias sentimentales ambientadas en Europa.

La sinopsis oficial señala: “Bailey interpreta a Anna, una joven que ha abandonado su sueño de convertirse en chef y ahora deambula por sus veinte años con una serie de malas decisiones. Cuando Anna pierde su trabajo de cuidadora de casas (y su vivienda) de un golpe, un encuentro fortuito con Matteo, un apuesto italiano que tiene una villa vacía en la Toscana, la inspirará a viajar a Italia. Pero el plan de Anna de quedarse en la villa de Matteo, sin permiso, sólo por una noche, se viene abajo cuando la madre de Matteo, Gabriella, aparece inesperadamente en la casa. En pánico, Anna le hace creer a Gabriella que es la prometida de Matteo. Sin embargo, esa pequeña mentira se convierte en un gran problema cuando aparece el primo de Matteo, Michael, y Anna descubre que la química entre ellos puede encender una llama que transformará su vida”.

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