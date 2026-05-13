Todo listo para el show de Vanesa Martín en el Arena Maipú: quedan las últimas entradas

Vanesa Martín , una de las artistas más queridas del pop en español, regresa a Mendoza con "CASA MÍA", su nueva gira, que promete un show único e inolvidable para todos sus seguidores.

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En el marco de su gira Argentina 2026 se presentará este viernes 15 de mayo, en el Arena Maipú Teatro. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar (clientes BBVA Visa 6 cuotas sin interés) y boletería del Arena (solo en efectivo).

Será la ocasión perfecta para disfrutar de su último material, "Casa Mía" y de los clásicos que la han convertido en un referente del pop autoral en español.

Con una carrera musical que comenzó en 2006, Vanesa Martín ha consolidado su posición como una de las voces más sensibles y sólidas del panorama musical en español. Nacida en Málaga, España, Vanesa empezó su carrera escribiendo canciones desde joven, y con el tiempo, su estilo melódico y emotivo la llevó a ser una de las artistas más influyentes y reconocidas de su generación.

A lo largo de su carrera ha lanzado nueve discos de estudio, varios de los cuales se han convertido en éxitos internacionales. Su música trasciende fronteras, y su legado es especialmente fuerte en países como México, Argentina y Chile, así como en ciudades de Estados Unidos como Miami, Nueva York y Washington.

Embed - Vanesa Martín, Camilo - Maldita Mudanza (Video Oficial)

En esta nueva gira, Vanesa busca consolidar aún más el vínculo emocional con su público argentino. Con un repertorio que mezcla canciones nuevas con clásicos que han sido himnos generacionales, los conciertos serán un verdadero encuentro íntimo y cercano con su audiencia. Además, la gira será una oportunidad para compartir el disco más libre y honesto de su carrera, un trabajo que refleja su evolución artística y personal.

A lo largo de su carrera, Vanesa Martín ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo 15 Discos de Oro, 9 Discos de Platino, 5 Premios Dial y 2 nominaciones a los Latin Grammy.

Beneficios exclusivos del show

Para el concierto de Vanesa Martín en Mendoza, el público podrá optar por sumar el servicio de Priority Pass a la experiencia en el Arena Maipú Stadium. Priority Pass es un espacio exclusivo para las previas de cada show, combinando comodidad, distinción y atención personalizada.

El servicio incluye: estacionamiento exclusivo con seguridad privada en playa de Chango Más; 2 tragos por cada Priority Pass (+18) u opción sin alcohol con maridaje; Fast-lane: acceso sin fila directo a tu lugar en el Stadium; baños exclusivos y acceso al Priority en la previa y durante el show.

Este servicio de Power Play lo podes sumar a la compra de la entrada del show, a través de ticketek.com.ar.