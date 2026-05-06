6 de mayo de 2026 - 10:27

Florencia Bertotti despide su gira en Mendoza: cuándo y dónde comprar las entradas

La actriz y cantante trae los mayores éxitos de "Floricienta", la telenovela que la consagró a nivel mundial, y una colosal puesta en escena para grandes y chicos.

Florencia Bertotti trae los hits de Floricienta al Arena Maipú

Florencia Bertotti trae los hits de "Floricienta" al Arena Maipú

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Florencia Bertotti trae los hits de Floricienta al Arena Maipú

Florencia Bertotti trae los hits de "Floricienta" al Arena Maipú

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Florencia Bertotti incluyó a Mendoza entre las ciudades de su despedida con "Otra vuelta", el tour con los grandes hits de "Floricienta" que debió extender tras el éxito de ventas en Argentina, Chile, Perú, México, España, Italia, Estados Unidos y muchos países más.

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El show de Flor será el próximo sábado 19 de septiembre en el Arena Maipú Stadium, que seguramente estará repleto de nostálgicos que crecieron con la telenovela creada por Cris Morena y tantos chicos que luego se sumaron.

Florencia Bertotti trae los hits de "Floricienta" al Arena Maipú
Florencia Bertotti trae los hits de

Florencia Bertotti trae los hits de "Floricienta" al Arena Maipú

El recital anunciado para Mendoza se enmarca en el periplo nacional que incluye múltiples funciones en el teatro Gran Rex (Ciudad de Buenos Aires), Córdoba y Rosario. Se trata de una despedida oficial de los escenarios, ya que Bertotti se encuentra girando por el mundo desde 2023.

De hecho, la cantante marcó un récord con 12 fechas agotadas en el Movistar Arena, hace dos años.

Según la producción, "Otra vuelta" es una propuesta imperdible, un viaje musical lleno de energía, alegría y emoción, recordando los grandes éxitos que han cautivado de manera inigualable a los fanáticos de todas las generaciones.

Temas como "Flores amarillas", "Hay un cuento" y "Mi vestido azul" serán parte del aplaudido repertorio, además de una gran puesta en escena visual y coreográfica.

Dónde comprar las entradas para Florencia Bertotti en Mendoza

Las entradas para el recital de Florencia Bertotti en el Arena Maipú estarán a la venta a partir de este miércoles 6 de mayo, a las 16 horas, en la página web de Ticketek.

Embed - Hay un cuento (Live from Buenos Aires) - Flor Bertotti

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