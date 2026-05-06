Así fue el picante derecho a réplica de Gran Hermano en el que Ema y Sol se dijeron de todo: "No estás.."

Sol Abraham volvió a irrumpir en Gran Hermano tras su salida y protagonizó un intenso “derecho a réplica” frente a Emanuel . En formato holograma, la exjugadora regresó a la casa para confrontarlo directamente y dejó en claro que su eliminación aún genera tensión. El cruce estuvo marcado por acusaciones, interrupciones constantes y un clima de alta confrontación.

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Desde su aparición, la jugadora fue contundente con sus palabras y apuntó sin filtros contra su excompañero. “ El ego herido te pudo más. ¿No bancabas que dos mujeres tengamos voz y voto, seamos líderes y vos no?” , lanzó, visiblemente molesta por lo ocurrido antes de su salida.

El derecho a réplica de Sol y Ema en Gran Hermano fue de los más picantes del ciclo.

Emanuel intentó restarle dramatismo a la situación y respondió con frialdad: “Esto es Gran Hermano , no hay mentira ni verdad”, aunque interrumpió en varias oportunidades, lo que elevó aún más la tensión.

El derecho a réplica de Sol y Ema estuvo lleno de críticas

El intercambio no tardó en subir de tono. Sol buscó explicar su estrategia y dejó entrever que afuera su comportamiento no habría sido bien recibido. Sin embargo, Emanuel la cruzó sin filtros: “Si vos te comiste el chamuyo, problema tuyo”.

Además, redobló la provocación al referirse a su salida: “Te fuiste por la giratoria, Gran Hermano no te dejó ni despedir, fue excelente”, disparó con ironía.

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Ante las interrupciones constantes, Sol elevó la voz para hacerse escuchar: “No me dejás hablar, escuchame, yo jugué para adentro y ahora estoy jugando desde afuera”. Emanuel no cedió y respondió con dureza: “Sos un holograma, no existís más acá”.

El clima se volvió tan caótico que la producción tuvo que intervenir para intentar ordenar el cruce, aunque sin resultados. Las chicanas continuaron: “Ojalá vuelvas en el repechaje así te saco otra vez”, lanzó Emanuel, mientras que Sol retrucó: “No sos líder de nada”.

Gran Hermano El derecho a réplica de Sol y Ema en Gran Hermano fue de los más picantes del ciclo. Web

En el tramo final, Emanuel mantuvo una postura más calma, mientras que Sol quedó más expuesta por el tono elevado de su descargo. Aun así, la exjugadora volvió a mostrar un factor clave dentro del reality: el respaldo de una base de seguidores que la acompaña fuera de la casa.