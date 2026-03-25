Así fue el polémico derecho a réplica de Carmiña a Mavinga que desató la ira de los fans de Gran Hermano

La paraguaya Carmiña Masi regresó a la casa de Gran Hermano 2026 para ejercer su “derecho a réplica” frente a Jenny Mavinga , luego de haber sido expulsada por comentarios racistas. La producción del programa, emitido por Telefe, organizó un encuentro virtual entre ambas participantes.

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La voz del dueño de casa le indicó a la concursante que se dirigiera a la arena. Allí, Mavinga se encontró frente a una pantalla donde la periodista paraguaya aguardaba para el esperado intercambio. El momento estuvo cargado de tensión y expectativa, ya que sería la primera vez que ambas dialogarían tras el conflicto que derivó en la expulsión.

En ese contexto, Masi inició el diálogo con un pedido de disculpas directo : “Primero que nada te quiero pedir disculpas en este frente a frente virtual que nos permite Gran Hermano . Me equivoqué muy grande contigo. Mis disculpas son sinceras, me sigue dando vergüenza lo que pasó”.

Luego, explicó el contexto en el que realizó el comentario: relató que ocurrió durante un desayuno, cuando observó a su compañera bailando en el patio y lanzó una frase desafortunada. También reconoció que, aunque otras personas reaccionaron con risas, eso no justifica lo sucedido. “Fue mala mía” , admitió, dejando en claro su arrepentimiento.

Masi, en parte de su descargo valoró el apoyo que recibió de Mavinga en un momento personal difícil dentro del reality. Recordó cuando pensó en abandonar la casa y destacó que su compañera la alentó a continuar. “Fue un comentario que nunca tendría que haber dicho”, insistió..

Por su parte, la participante oriunda de la República Democrática del Congo respondió con calma y empatía. Aseguró que no guarda rencor y que el perdón llegó desde el primer momento. “No tengo nada contra vos, te perdoné el primer día”, afirmó.

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También se mostró abierta a retomar el vínculo fuera del reality: “No tengo problema de tomar un café con vos”. Incluso lamentó que la situación haya derivado en la salida de Carmiña, ya que valoraba su desempeño dentro del juego.

Para finalizar, Carmiña expresó su afecto y destacó la conexión que lograron construir dentro de la casa. Señaló que, a pesar de la dinámica del juego, considera a Mavinga como una de las pocas personas con las que mantendría una amistad fuera del programa.