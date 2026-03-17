Carmiña Masi rompió el silencio tras su expulsión de Gran Hermano: "No me creo una raza superior"

La expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano continúa generando repercusiones luego de sus comentarios racistas dentro de la casa. Tras quedar fuera del reality, la exjugadora reapareció en televisión para dar su versión de los hechos y reflexionar sobre lo ocurrido, en medio de un fuerte debate público sobre los límites en el programa .

Invitada a LAM , Masi reconoció el error y aseguró que aún siente vergüenza por lo sucedido. “Lo veo y me sigue dando vergüenza, pero creo que es la forma en la que uno puede recapacitar e ir aprendiendo sobre esos errores... Y aprender también a cerrar la boca y a pensar antes de hablar”, expresó.

La ex participante sostuvo que no busca justificar sus dichos y afirmó que continuará pidiendo disculpas. Sin embargo, también intentó diferenciar su accionar de una postura personal más profunda: “ Me siguen tildando de racista y dicen que no me creen las disculpas . Hay comentarios racistas y después está la gente racista”.

En ese sentido, planteó su posición con claridad: “ El racismo significa que vos crees que tu raza es superior . Yo no me creo de una raza superior. Hice un comentario racista de mal gusto, pero eso no me hace racista”.

Luego de su salida del programa, Masi relató una experiencia que la sorprendió durante un paseo por el barrio de San Telmo. Según contó, varias personas se le acercaron para brindarle apoyo, algo que no esperaba en medio de la polémica.

“Esto es algo que nunca pensé que iba a decir... Se me acercaba la gente y me daba su apoyo. Gracias en serio porque es como muy raro, muy loco para mí todo esto todavía”, compartió en sus redes sociales.

También señaló que recibió mensajes de quienes consideraron excesiva la repercusión mediática: “Ni mencionar que hay gente que me dice ‘no te tenías que ir, ojalá vuelvas a la casa’. Argentinos diciendo que ya está, que hay mucha exageración de los medios”.

Gran Hermano Carmiña fue expulsada de Gran Hermano y su familia lanzó un comunicado. web

Críticas a la cobertura mediática

En su descargo, la ex participante apuntó contra el tratamiento del tema en los medios de comunicación. “Igual insisto que la gente de los medios hace su trabajo exagerando, porque no tienen la vara de la moral”, sostuvo.

La frase se suma a un clima de tensión que rodea al reality, donde las decisiones de la producción y la exposición mediática generan reacciones constantes tanto dentro como fuera de la pantalla.

Un cierre con mensajes a sus seguidores

Antes de finalizar su mensaje, Masi agradeció a quienes se acercaron a saludarla y le demostraron afecto en la vía pública. “Le quiero agradecer a ese chico que se me acercó y me regaló un llavero de una estrella culona, y a toda la gente que de verdad me pidió una foto, me pidió un beso y un abrazo. Sigue siendo muy loco, así que gracias, chicos”, expresó.