5 de mayo de 2026 - 20:15

El mal momento que atraviesa Thiago Medina tras confirmarse el nuevo romance de Daniela Celis

El ex Gran Hermano compartió un preocupante posteo en sus redes sociales, tras confirmarse el romance de su expareja con el músico Nick Sicaro. "No estoy en mi mejor momento"

El mal momento que atraviesa Thiago Medina tras confirmarse el nuevo romance de Daniela Celis

El mal momento que atraviesa Thiago Medina tras confirmarse el nuevo romance de Daniela Celis

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Recientemente, el exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, compartió un posteo en sus redes sociales y generó preocupación en sus seguidores. El mediático expresó que no se encontraba en su mejor momento, a la vez que publicó fotos sosteniendo un rosario y tomando vino.

Leé además

Andrea del Boca podría regresar a Gran Hermano luego de su abandono voluntario.

Casi recuperada, crecen los rumores del regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Por Agustín Zamora
Sol no pudo completar el intercambio de Gran Hermano por temas de salud.

Escándalo en Gran Hermano: la salida de Solange Abraham desató versiones cruzadas y sospechas de estrategia

Por Redacción Espectáculos

"No estoy en uno de mi mejor momento pero estamos haciendo lo posible para llegar donde quiero estar. Gracias Dios por hoy permitirme estar acá", publicó Medina.

En su posteo, recibió mensajes de apoyo de sus seguidores. "Disfrutá tu vida y nunca te separes de tus bellas niñas"; "Thiago te amamos, espero q salgas adelante por vos y tu hijas nada mas", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Si bien el joven de González Catán no dio detalles sobre cuál sería la situación que estaría atravesando en su vida, muchos usuarios lo relacionaron con la noticia del nuevo romance de su ex pareja, Daniela Celis.

La separación de Daniela Celis y Thiago Medina

Medina y Celis, quienes tienen dos hijas en común, se separaron en mayo de 2025 y mantuvieron una relación cordial. Tras el accidente que sufrió Medina en septiembre del mismo año, Daniela se mostró muy cercana al padre de sus hijos y lo acompañó en todo el proceso de su recuperación.

Sin embargo, lejos de una reconciliación, los exparticipantes de Gran Hermano mantuvieron una relación de amistad, velando por el bienestar de sus hijas Aime y Laia.

Thiago Medina y Daniela Celis
Daniela Celis y Thiago Medina pasaron navidad en familia

Daniela Celis y Thiago Medina pasaron navidad en familia

Celis blanqueó su relación con Nick Sicaro

En los últimos días, la mediática blanqueó su relación amorosa con el músico Nick Sicaro, durante una entrevista en el programa Cortá por Lozano. En ese momento, contaron cómo nació su acercamiento y confirmaron que existe realmente una conexión entre ambos.

Asimismo, la pareja habló sobre su intimidad y fue Celis quien no dudó en responder. “Todavía nada de eso. No pasó nada, les juro. Me falta tiempo en mi vida, nos falta tiempo”, expresó

Daniela Celis y Nick Sicaro
Daniela Celis y Nick Sicaro

Daniela Celis y Nick Sicaro

Ante la revelación del romance de su expareja, Thiago Medina se expresó al respecto y pidió a sus seguidores que no le pregunten sobre la vida de su exnovia

"Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada, ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace. No estoy para sumarme a este teatro, déjenme hacer tranquilo la mía. Yo no molesto a nadie", sentenció en una historia en su cuenta de Instagram

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La película con Lady Gaga que deja Netflix: tiene un Oscar.

La película con Lady Gaga y ganadora de un Oscar que deja Netflix en cuestión de días

Por Redacción Espectáculos
Aaron Rose Philip desafía a la industria de la moda en el Met Gala.

Hizo historia en la Met Gala: la primera mujer negra trans con parálisis cerebral que rompió los moldes

Por Redacción Espectáculos
Gladys fue descubierta en su nuevo romance.

Gladys "La Bomba Tucumana" evalúa irse de Gran Hermano tras un fuerte cruce en la casa: "No me interesa nada"

Por Redacción Espectáculos
Benjamín Vicuña habilitó la salida del país de los hijos que tiene con la China Suárez.

Benjamín Vicuña le reveló a Mario Pergolini uno de los secretos más polémicos de su vida: "Hace 36 años"

Por Redacción Espectáculos