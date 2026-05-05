El mal momento que atraviesa Thiago Medina tras confirmarse el nuevo romance de Daniela Celis

Recientemente, el exparticipante de Gran Hermano , Thiago Medina, compartió un posteo en sus redes sociales y generó preocupación en sus seguidores. El mediático expresó que no se encontraba en su mejor momento , a la vez que publicó fotos sosteniendo un rosario y tomando vino.

" No estoy en uno de mi mejor momento pero estamos haciendo lo posible para llegar donde quiero estar. Gracias Dios por hoy permitirme estar acá ", publicó Medina.

En su posteo, recibió mensajes de apoyo de sus seguidores. " Disfrutá tu vida y nunca te separes de tus bellas niñas"; "Thiago te amamos, espero q salgas adelante por vos y tu hijas nada mas", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Si bien el joven de González Catán no dio detalles sobre cuál sería la situación que estaría atravesando en su vida , muchos usuarios lo relacionaron con la noticia del nuevo romance de su ex pareja, Daniela Celis.

La separación de Daniela Celis y Thiago Medina

Medina y Celis, quienes tienen dos hijas en común, se separaron en mayo de 2025 y mantuvieron una relación cordial. Tras el accidente que sufrió Medina en septiembre del mismo año, Daniela se mostró muy cercana al padre de sus hijos y lo acompañó en todo el proceso de su recuperación.

Sin embargo, lejos de una reconciliación, los exparticipantes de Gran Hermano mantuvieron una relación de amistad, velando por el bienestar de sus hijas Aime y Laia.

Thiago Medina y Daniela Celis Daniela Celis y Thiago Medina pasaron navidad en familia Instagram | @danielacelis01

Celis blanqueó su relación con Nick Sicaro

En los últimos días, la mediática blanqueó su relación amorosa con el músico Nick Sicaro, durante una entrevista en el programa Cortá por Lozano. En ese momento, contaron cómo nació su acercamiento y confirmaron que existe realmente una conexión entre ambos.

Asimismo, la pareja habló sobre su intimidad y fue Celis quien no dudó en responder. “Todavía nada de eso. No pasó nada, les juro. Me falta tiempo en mi vida, nos falta tiempo”, expresó

Daniela Celis y Nick Sicaro Daniela Celis y Nick Sicaro

Ante la revelación del romance de su expareja, Thiago Medina se expresó al respecto y pidió a sus seguidores que no le pregunten sobre la vida de su exnovia

"Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada, ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace. No estoy para sumarme a este teatro, déjenme hacer tranquilo la mía. Yo no molesto a nadie", sentenció en una historia en su cuenta de Instagram