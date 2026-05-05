Hizo historia en la Met Gala: la primera mujer negra trans con parálisis cerebral que rompió los moldes

La modelo brilló en la alfombra más importante de la moda. Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams fueron las anfitrionas de la edición celebrada en Nueva York.

Aaron Rose Philip desafía a la industria de la moda en el Met Gala.

La última edición de la Met Gala, el evento más importante del calendario de la moda mundial, dejó una imagen que rápidamente captó la atención en redes sociales: la presencia de una modelo que rompió varios esquemas en una de las alfombras más exclusivas.

Su aparición no solo se llevó todas las miradas por su vestuario, sino también por lo que representa dentro de la industria.

Se trata de Aaron Rose Philip, quien se convirtió en la primera mujer negra trans con parálisis cerebral cuadripléjica en asistir al evento, marcando un hito dentro de una gala que reunió a cerca de 400 invitados famosos de la moda, el cine y la música en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Aparición de Aaron Rose Philip en la Met Gala La velada, que este año tuvo como eje “La moda es arte”, reunió a figuras de distintos ámbitos, desde artistas hasta empresarios y miembros de la realeza. En ese contexto, la presencia de Philip sumó un elemento distinto dentro de un evento históricamente asociado a estándares muy definidos.

Embed Aaron Rose Philip, the first Black transgender woman with quadriplegic cerebral palsy signed to a major modeling agency, arriving at the Met Gala. pic.twitter.com/wW66p5p3kp — Breaking911 (@Breaking911) May 5, 2026 En la previa, la gala había estado rodeada de cierta polémica por su patrocinio y por llamados al boicot impulsados por grupos activistas. Sin embargo, la noche transcurrió sin mayores incidentes, más allá de un intento aislado de irrupción que fue controlado rápidamente por la seguridad.

Entre los asistentes también se destacaron figuras como Beyonce, Madonna y Blake Lively, quienes aportaron parte del brillo habitual del evento. Aun así, fue la participación de Philip la que generó mayor repercusión por el significado que implicó. Con su aparición, la modelo volvió a poner en agenda la discusión sobre inclusión y representación en la moda, consolidándose como una figura que impulsa cambios en una industria que históricamente ha sido señalada por sus barreras.