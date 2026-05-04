MET Gala 2026: a qué hora es, temática, dress code, famosos invitados y dónde verla en vivo

Nueva York se convierte este lunes 4 de mayo nuevamente en el epicentro global de la moda con la MET Gala 2026 , el evento de las tendencias y extravagancias más importante del año.

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Más allá de la alfombra roja repleta de artistas y referentes de la cultura, se trata del evento benéfico que financia e l Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte y el escenario donde la indumentaria trasciende su función para volverse manifiesto.

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El look rosa de Shakira en la Met Gala 2025: polémica y elogios por igual

La fiesta es codirigida por Anna Wintour, editora de la revistaVogue. Las personalidades honorarias varían cada año, así como las marcas y los diseñadores que figuran y muestran sus últimas innovaciones.

En este 2026, la exhibición y la gala se titulan "Costume Art" .

Bajo la curaduría de Andrew Bolton, la propuesta explora la relación intrínseca entre el cuerpo vestido y la historia del arte.

A diferencia de años anteriores, la muestra busca conectar las galerías del MET, presentando 200 piezas de moda junto a 200 obras de arte (pinturas y esculturas) que abarcan 5.000 años de historia.

La editora de Vogue y organizadora del evento, Anna Wintour La editora de Vogue y organizadora del evento, Anna Wintour

El dress code oficial, "Fashion Is Art" (La moda es arte), desafía a los invitados a interpretar sus atuendos como piezas de exhibición.

Se espera una fuerte presencia de diseños que jueguen con la anatomía humana, desde vestidos "desnudos" hasta estructuras que emulen el mármol de las estatuas clásicas.

Lista de famosos en la MET Gala 2026

La gran noticia de esta edición 2026 es el regreso de la cantante Beyoncé, quien oficiará como coanfitriona junto a la actriz Nicole Kidman, la leyenda del tenis Venus Williams y, por supuesto, la directora de Vogue, Anna Wintour.

La presencia de Beyoncé genera una expectativa importante por que es su primera aparición desde 2016 en el evento de moda.

Además, el comité de organización cuenta con nombres de peso como Anthony Vaccarello (director creativo de Saint Laurent) y la actriz Zoë Kravitz.

Entre los invitados que ya han confirmado su asistencia o que son figuras fijas del evento se encuentran:

Zendaya

Kim Kardashian

Rihanna

Taylor Swift

Bad Bunny

Rosalía

Sabrina Carpenter

Dua Lipa

Doja Cat

Sam Smith

Teyana Taylor

Lisa (Blackpink)

Met Gala 2024: los mejores looks de la alfombra roja - Cortesía: Revista Elle. Zendaya en la MET Gala 2024 Elle

Dónde y cómo ver la MET Gala 2026 desde Argentina

La transmisión oficial comenzará este 4 de mayo a las 19 (hora argentina) y podrá seguirse a través de las plataformas digitales de Vogue (YouTube y TikTok), así como en tiempo real en X.

El seguimiento tendrá la conducción de Ashley Graham y Cara Delevingne.

El canal E! también tendrá su propio especial de la MET Gala.