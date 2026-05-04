Se va de Netflix el 6 de mayo: la última oportunidad de ver está película subida de tono que se filmó en Argentina

La película protagonizada por Will Smith y Margot Robbie se despide de la plataforma el 6 de mayo, tras mostrar diversos rincones porteños.

Se va de Netflix el 6 de mayo: la última oportunidad de ver está película que se filmó en Argentina.

Focus: Maestros de la estafa se convirtió en un fenómeno de visualizaciones, pero su tiempo en Netflix se agota. La historia de Nicky y Jess, dos expertos en el arte del engaño, ofrece una oportunidad única para ver a figuras de Hollywood recorriendo las calles de Buenos Aires en una trama llena de tensión.

La trama sigue a Nicky Spurgeon, un estafador veterano que toma bajo su ala a la novata Jess Barrett. El romance entre ambos se corta abruptamente, solo para reencontrarse tres años después en un escenario inesperado: un circuito de carreras de alta gama en Buenos Aires. Este giro convierte a la ciudad en el corazón visual de la segunda mitad de la película, elevando el glamour de la producción con locaciones locales de prestigio.

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El despliegue de Hollywood en las calles de Argentina El rodaje en Argentina no fue algo superficial. Durante varias semanas, el equipo recorrió barrios tradicionales como San Telmo, Recoleta y Puerto Madero. Escenas clave transcurren en el Círculo Militar, específicamente en el ex Palacio Paz, donde el estilo francés de Retiro enmarca el primer acercamiento de los protagonistas en la ciudad. También es posible identificar el Mercado de San Telmo y la Galería la Defensa, donde los personajes comparten un Malbec, reflejando costumbres típicas locales ante una audiencia global.

El film no se limitó a los circuitos turísticos tradicionales. La producción utilizó la estación Venezuela de la Línea H del subte para una de las estafas de Will Smith y el Hospital Moyano, en Barracas, para escenas de mayor tensión dramática. Incluso el reparto cuenta con representación nacional a través del actor Juan Minujín, quien comparte pantalla directamente con Smith en momentos fundamentales de la trama.