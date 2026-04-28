Se empieza y se termina rápido en Netflix: la nueva miniserie británica de 6 capítulos sobre una secta real

Netflix sumó una miniserie británica de solo seis episodios que ya está entre los thrillers más vistos del momento. La producción, que se basa en una famosa secta , está inspirada en historias reales destaca por su tono oscuro.

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Se trata de “Los no elegidos”, una miniserie ambientada en una comunidad religiosa aislada del Reino Unido que pone el foco en el funcionamiento interno de las sectas y en las consecuencias que enfrentan quienes intentan salir de ese entorno.

Creada por Julie Gearey y dirigida por Jim Loach , la serie cuenta con un elenco destacado encabezado por Molly Windsor, Asa Butterfield, Fra Fee, Siobhan Finneran y Christopher Eccleston. La propuesta toma como punto de partida un dato impactante: en el Reino Unido existen más de 2 mil sectas activas, un contexto que sirve de base para construir el relato.

"Los no elegidos", la miniserie británica basda en sectas y que está en Netflix.

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La historia se sitúa dentro de la Hermandad de los Divinos, un grupo religioso que organiza la vida de sus miembros bajo normas rígidas y una marcada división de roles. Mientras las mujeres quedan relegadas al cuidado del hogar y los hijos, los hombres asumen el liderazgo y la provisión económica.

En ese escenario aparece Rosie, interpretada por Molly Windsor, una joven madre cuya rutina comienza a resquebrajarse tras la llegada de Sam, un misterioso forastero con antecedentes violentos. El punto de quiebre ocurre cuando, luego de una tormenta, la hija de Rosie desaparece y es encontrada por este extraño, desencadenando una serie de dudas y cambios en la protagonista.

Investigación real y actuaciones destacadas

El proyecto se apoya en un fuerte trabajo de documentación. Su creadora recopiló testimonios de exintegrantes de comunidades religiosas y se inspiró en producciones documentales sobre el tema. Ese realismo se traduce en personajes complejos, como el de Adam, Butterfield el actor de "Adolescencia", un esposo estricto y devoto, o el del líder de la secta, interpretado por Christopher Eccleston.

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También se destacan las interpretaciones de Siobhan Finneran y la joven Olivia Pickering, mientras que Fra Fee aporta una cuota de ambigüedad con un personaje clave para el desarrollo del conflicto.