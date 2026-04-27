Esta noche en Netflix: una miniserie ambientada en un pueblito de Suecia y creada por una famosa novelista

Netflix sumó un thriller europeo con una miniserie que combina misterio, trauma y un pueblito escondido donde todos parecen esconder algo. En medio de paisajes fríos de Suecia y silencios incómodos, esta historia engancha desde el primero de sus seis episodios.

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“La cúpula de cristal” es una miniserie sueca que se convirtió en tendencia global. Con una mezcla de crimen e introspección psicológica , la producción logra ese clima inquietante típico acompañado de los paisajes apabullantes e intimidantes de las montañas nórdicas.

La trama sigue a Lejla, una psicóloga forense que regresa al pueblo de su infancia en Suecia tras una pérdida familiar. Pero su reaparición abrirá, también, un pasado que nunca terminó de cerrar.

Embed - La Cúpula de Cristal (2025) | Trailer doblado en español | Netflix

Cuando una niña, hija de una amiga de la protagonista, desaparece sin dejar rastro, Lejla se involucra en la investigación. El caso empieza a tocar una fibra mucho más profunda, cuando era chica, ella misma fue secuestrada y encerrada en una misteriosa cúpula de cristal.

A medida que avanza la búsqueda, las similitudes entre ambos casos se vuelven imposibles de ignorar. La pregunta es inevitable ¿se trata del mismo agresor?

Léonie Vincent se pone al frente de la historia en la piel de Lejla, en lo que representa su primer gran protagónico. El elenco se completa con figuras como Johan Hedenberg, Johan Rheborg, Farzad Farzaneh, Ia Langhammer y Oscar Töringe, entre otros.

La creadora de la serie "La cúpula de cristal" es una famosa novelista

Detrás del proyecto está Camilla Läckberg, una de las autoras de novela negra más leídas de Europa, quien cocreó la serie. Su sello, comparado muchas veces con el de Harlan Coben, se traduce en giros narrativos y una construcción del suspenso que atrapa desde el inicio.

Camilla Läckberg, la escritora creadora de la miniserie de Netflix. Camilla Läckberg, la escritora creadora de la miniserie de Netflix. gentileza

Läckberg saltó a la fama con la saga de Fjällbacka, una serie de novelas policiales protagonizadas por la escritora Erica Falck y el policía Patrik Hedström. Entre sus títulos más populares están “La princesa de hielo”, “Los gritos del pasado” y “Las hijas del frío”. Sus libros vendieron millones de ejemplares y fueron traducidos a más de 60 idiomas.