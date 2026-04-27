Con 8 capítulos en Netflix: la serie furor con Colin Firth sobre un crimen real que impactó al mundo

Netflix incorporó a su catálogo La Escalera , una miniserie de ocho episodios que recrea uno de los casos criminales más enigmáticos de los últimos años. La trama sigue a Michael Peterson, un escritor cuya vida colapsó cuando su esposa apareció muerta al pie de una escalera. Es un relato sobre secretos y justicia.

Con 6 episodios: el drama romántico de Netflix ambientado en Tijuana y con una mirada inusual sobre discapacidad

El caso real ocurrió en 2001 en Carolina del Norte. Michael Peterson llamó a emergencias para informar que Kathleen, su esposa, había muerto tras caer accidentalmente. Sin embargo, la fiscalía cuestionó su versión por la gran cantidad de sangre y las extrañas heridas en la cabeza de la mujer. Esto desató una batalla legal que duró más de 15 años.

La producción no solo reconstruye el proceso, sino que se sumerge en la intimidad de una familia que se desmorona bajo el escrutinio público mientras salen a la luz secretos sobre la doble vida de Michael. La interpretación de Colin Firth captura la ambigüedad de un hombre que puede parecer un padre devoto o un asesino en segundos.

A lo largo de los episodios, la serie juega con diferentes teorías visuales. Una de las más bizarras, pero real en el expediente, es la "teoría del búho". Esta hipótesis sugiere que Kathleen fue atacada por una lechuza en el exterior, lo que provocó que entrara en pánico, cayera por la escalera y sufriera las heridas mortales.

El proceso judicial fue una montaña rusa legal. En 2003, Peterson fue condenado a cadena perpetua, pero en 2011 la sentencia fue anulada. Se demostró que un perito clave de la fiscalía había mentido y manipulado pruebas forenses para incriminarlo. Gracias a este giro, Peterson fue liberado tras pasar años en prisión.

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Finalmente, el caso concluyó en 2017 mediante el recurso "Alford Plea". Este mecanismo le permitió declararse culpable de homicidio manteniendo formalmente su inocencia ante la ley. Con este acuerdo, se dio por cumplida su condena por el tiempo ya servido y logró su libertad definitiva.

La serie cuenta con un elenco destacado que incluye a Sophie Turner y Juliette Binoche. Su llegada a Netflix permite a una nueva audiencia descubrir un drama que cuestiona los límites de la justicia y la lealtad familiar frente a una tragedia rodeada de dudas.