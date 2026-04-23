23 de abril de 2026 - 12:05

Esta noche en Netflix: capítulos de una serie argentina abandonan la plataforma y será difícil verla

Con 24 capítulos, la primera temporada sale del catálogo. Las otras dos entregas seguirán disponibles, al menos, un tiempo más.

Esta noche sí o sí en Netflix: capítulos de una serie argentina abandonan la plataforma y será difícil verla

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Millennnials, la serie argentina que se va de Netflix.

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Lo que saldrá del catálogo es la primera temporada de “Millennials”, compuesta por 24 episodios, una de las entregas más extensas de la producción que mezcla comedia, drama y romance con foco en la vida de jóvenes atravesados por la era digital.

De qué trata Millennials, la serie argentina que se despide de Netflix

Estrenada originalmente en 2018 por Net TV, "Millennials" pone el foco en un grupo de seis jóvenes que intentan abrirse camino en un contexto marcado por la inestabilidad laboral, los vínculos frágiles y la hiperconectividad.

Embed - Millennials se estrenará el 26 de noviembre

La historia sigue a Benjamín, Rodrigo y Juan Manuel, tres amigos que buscan lanzar su propia startup a partir de una aplicación de comida. El proyecto se desarrolla en un espacio de coworking, donde también participan sus parejas —Ariana, Alma y Florencia—, quienes impulsan su propia idea vinculada al ámbito universitario.

Sin embargo, el crecimiento profesional no llega sin conflictos: la competencia, los intereses cruzados y las tensiones afectivas empiezan a poner en riesgo tanto el emprendimiento como las relaciones personales.

Elenco y desarrollo de la serie

El reparto principal está integrado por Nicolás Riera, Laura Laprida, Juan Manuel Guilera, Yoyi Francella, Matías Mayer, Noelia Marzol y Gastón Soffritti, quienes encarnan a esta generación atravesada por la presión de “lograrlo todo” en un contexto incierto.

"Millennnials", la serie argentina que se va de Netflix.

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Tras su primera temporada, la ficción fue renovada en 2019 con una segunda entrega también de 24 capítulos. Más tarde, en 2021, llegó una tercera temporada —ya dentro de Netflix— con 15 episodios.

Por qué se va de Netflix

Si bien la plataforma no detalló los motivos, este tipo de salidas suele estar vinculado a la finalización de acuerdos de licencia.

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