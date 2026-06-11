Se van de Netflix las siete temporadas de una popular serie romántica: hasta cuándo se puede ver

Con diálogos rápidos, personajes entrañables y una mezcla perfecta de drama y comedia , las siete temporadas de una querida serie romántica abandona Netflix de forma definitiva. Hasta cuándo se puede ver en la plataforma la producción que sigue la vida de una madre soltera y su hija adolescente.

La serie francesa de Netflix sobre un genio de las matemáticas: da un giro inesperado y tiene 8 capítulos cortos

Llega a Netflix una película animada de estilo gótico hecha en México: la recomendó Guillermo del Toro

Se trata de "Gilmore Girls", la icónica serie creada por Amy Sherman-Palladino. Estrenada en 2000 , la historia sigue la vida de Lorelai Gilmore y su hija Rory, dos mujeres unidas por una relación tan cercana que muchas veces parece más la de dos amigas que la de madre e hija.

Ambientada en el pintoresco pueblo ficticio de Stars Hollow , la serie explora sus vínculos amorosos, sus diferencias generacionales y los desafíos de crecer y encontrar su propio camino.

A lo largo de 154 episodios distribuidos en siete temporadas, la producción conquistó al público gracias a su humor , sus referencias culturales y una narrativa que combina romance, comedia y drama familiar.

El elenco está encabezado por Lauren Graham y Alexis Bledel , acompañadas por Kelly Bishop, Scott Patterson, Melissa McCarthy, Keiko Agena, Yanic Truesdale y Jared Padalecki, entre otros actores que dieron vida a los inolvidables habitantes de Stars Hollow.

Embed - Gilmore Girls: Un nuevo año | Tráiler principal | Netflix

A más de dos décadas de su estreno, "Gilmore Girls" continúa siendo una de las series más recomendadas dentro del género gracias a sus personajes entrañables, sus diálogos ingeniosos y una historia que sigue conquistando tanto a nuevos espectadores como a quienes la consideran un clásico de la televisión.

El éxito de la serie fue tan grande que en 2016 Netflix estrenó "Gilmore Girls: A Year in the Life", una miniserie de cuatro episodios que funcionó como continuación de la historia original y reunió nuevamente a gran parte del elenco para mostrar cómo habían cambiado las vidas de sus protagonistas.

Cuándo abandona Netflix

El elenco completo "Gilmore Girls". El elenco completo "Gilmore Girls". gentileza

La serie “Gilmore Girls” dejará de estar disponible en el catálogo de Netflix el 1 de julio.