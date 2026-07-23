La desgarradora película de Netflix: está basada en la historia real de dos refugiadas sirias

La producción británica sigue a dos hermanas a las que, en 2015, se hundió la balsa en la que huían hacia Europa.

La desgarradora película de Netflix: basada en la historia real de dos refugiadas sirias

Con una mezcla de drama, supervivencia y esperanza, una película de Netflix basada en una historia real hace llorar a todos. Reconstruye el increíble recorrido de dos hermanas que escaparon de la guerra en Siria y protagonizaron un acto de valentía que dio la vuelta al mundo.

Se trata de "Las nadadoras" (The Swimmers), dirigida por Sally El Hosaini que relata la historia de Yusra y Sara Mardini, dos jóvenes sirias cuya pasión por la natación terminó siendo clave para salvar vidas durante su huida hacia Europa.

"Las nadadoras", la película de Netflix sobre las hermanas refugiadas sirias. gentileza ¿De qué trata “Las nadadoras”? La película sigue a las hermanas Mardini desde su vida en Damasco, marcada por la guerra civil, hasta su peligroso viaje como refugiadas. En busca de un futuro mejor, ambas abandonan Siria y llegan a Turquía, donde abordan una precaria embarcación rumbo a Grecia junto a otros 18 migrantes.

Sin embargo, poco después de zarpar, el motor del bote deja de funcionar y la embarcación comienza a hundirse en medio del mar Egeo. Ante la desesperación, Yusra y Sara, junto a otras personas que sabían nadar, se lanzan al agua para empujar el bote durante horas hasta alcanzar la costa de la isla griega de Lesbos.

La historia real que inspiró la película "Las nadadoras" Los hechos ocurrieron en agosto de 2015 y convirtieron a las hermanas Mardini en un símbolo de resiliencia. Gracias a su experiencia como nadadoras lograron mantener a flote la embarcación y salvar la vida de todos los pasajeros.

"Las nadadoras", la película de Netflix sobre las hermanas refugiadas sirias. gentileza Tiempo después, Yusra Mardini consiguió cumplir uno de sus grandes sueños al integrar el Equipo Olímpico de Refugiados en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde compitió bajo la bandera olímpica. La película no solo retrata esa hazaña, sino también las dificultades que enfrentan millones de personas obligadas a abandonar sus hogares a causa de los conflictos armados.