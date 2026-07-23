23 de julio de 2026 - 09:36

La desgarradora película de Netflix: está basada en la historia real de dos refugiadas sirias

La producción británica sigue a dos hermanas a las que, en 2015, se hundió la balsa en la que huían hacia Europa.

La desgarradora película de Netflix: basada en la historia real de dos refugiadas sirias

La desgarradora película de Netflix: basada en la historia real de dos refugiadas sirias

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Sueños de libertad es una de las películas mejor valoradas en IMDb.

La película que perdió los Oscar, decepcionó en taquilla y hoy es la mejor de la historia según IMDb
Disney lanzó el primer tráiler oficial de Camp Rock 3: ¿Demi Lovato vuelve a la película?

Cuándo se estrena "Camp Rock 3" en Disney+: el primer tráiler oficial

Se trata de "Las nadadoras" (The Swimmers), dirigida por Sally El Hosaini que relata la historia de Yusra y Sara Mardini, dos jóvenes sirias cuya pasión por la natación terminó siendo clave para salvar vidas durante su huida hacia Europa.

"Las nadadoras", la película de Netflix sobre las hermanas refugiadas sirias.

¿De qué trata “Las nadadoras”?

La película sigue a las hermanas Mardini desde su vida en Damasco, marcada por la guerra civil, hasta su peligroso viaje como refugiadas. En busca de un futuro mejor, ambas abandonan Siria y llegan a Turquía, donde abordan una precaria embarcación rumbo a Grecia junto a otros 18 migrantes.

Sin embargo, poco después de zarpar, el motor del bote deja de funcionar y la embarcación comienza a hundirse en medio del mar Egeo. Ante la desesperación, Yusra y Sara, junto a otras personas que sabían nadar, se lanzan al agua para empujar el bote durante horas hasta alcanzar la costa de la isla griega de Lesbos.

La historia real que inspiró la película "Las nadadoras"

Los hechos ocurrieron en agosto de 2015 y convirtieron a las hermanas Mardini en un símbolo de resiliencia. Gracias a su experiencia como nadadoras lograron mantener a flote la embarcación y salvar la vida de todos los pasajeros.

"Las nadadoras", la película de Netflix sobre las hermanas refugiadas sirias.

Tiempo después, Yusra Mardini consiguió cumplir uno de sus grandes sueños al integrar el Equipo Olímpico de Refugiados en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde compitió bajo la bandera olímpica.

La película no solo retrata esa hazaña, sino también las dificultades que enfrentan millones de personas obligadas a abandonar sus hogares a causa de los conflictos armados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta noche en Prime Video, llega la nueva película de un clásico héroe

Esta noche en Prime Video: se estrena la nueva película de un clásico héroe amado por todos

Una de las trilogías de fantasía más famosas se va de Netflix en días: quedan poco para verla

Se va de Netflix esta semana: la trilogía que marcó a toda una generación y ganó 11 premios Oscar

La película que sirve de precuela a La Odisea de Christopher Nolan

La película con Brad Pitt que hay que ver antes de "La Odisea" de Christopher Nolan: ya está en Prime Video

la odisea de christopher nolan ya es el mayor exito de su carrera: cuanto recaudo en su primer fin de semana

"La Odisea" de Christopher Nolan ya es el mayor éxito de su carrera: cuánto recaudó en su primer fin de semana