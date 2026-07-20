"La Odisea" de Christopher Nolan ya es el mayor éxito de su carrera: cuánto recaudó en su primer fin de semana

A menos de una semana de su estreno, ya es posible afirmar que “ La Odisea” es un éxito arrollador . La ambiciosa adaptación del poema épico de Homero dirigida por Christopher Nolan se convirtió en el mayor debut mundial de la carrera del cineasta, al recaudar 264,1 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera.

Así fue la prémier de la película La Odisea de Christopher Nolan en la Argentina

La película, protagonizada por Matt Damon en el rol de Odiseo, obtuvo 124,5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y otros 139,6 millones en el resto del mundo, cifras que superaron las expectativas de la industria y establecieron una nueva marca personal para Nolan.

De esta manera, dejó atrás el estreno global de “Batman: el caballero de la noche asciende”, que hasta ahora ocupaba el primer lugar entre sus películas con 249 millones de dólares recaudados en su debut.

En nuestro país, en un fin de semana marcado por una caída del 32,9% de espectadores respecto al anterior (impulsado por el fin de las vacaciones de invierno), la película no pudo destronar a " Toy Story 5 ". Sin embargo, se mantuvo en un decente segundo lugar con 147.297 tickets vendidos en 392 pantallas .

Gran parte del fenómeno se explica por la apuesta técnica del director. “La Odisea” fue filmada íntegramente con cámaras IMAX, un formato por el que Nolan viene apostando desde hace años y que, en esta oportunidad, alcanzó una escala inédita.

La demanda fue tan alta que numerosas funciones especiales en 70 milímetros agotaron sus localidades con mucha anticipación, incluso en horarios poco habituales como la madrugada. Según los primeros datos de exhibición, una parte muy importante de la recaudación provino justamente de estas salas exclusivas —hay solo 41 en todo el mundo—, donde los espectadores buscaron vivir la experiencia visual para la que fue concebida la película.

Universal Studios también destacó que la respuesta fue especialmente fuerte entre el público de 18 a 34 años, aunque el interés se extendió a distintas generaciones.

El elenco estelar también contribuyó a alimentar la expectativa. Además de Matt Damon, participan Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Elliot Page y John Leguizamo, entre otros.

La combinación de grandes figuras con una de las historias más famosas de la literatura universal terminó convirtiéndose en uno de los acontecimientos cinematográficos del año.

Además, la ausencia de grandes competidores inmediatos podría permitirle sostener una fuerte convocatoria durante las próximas semanas, algo similar a lo que ocurrió con “Oppenheimer” en 2023.

Una pausa inesperada en medio del éxito

Paradójicamente, mientras los números alimentan las especulaciones sobre cuál será el próximo proyecto del realizador británico, Nolan dejó en claro que no tiene apuro por volver al trabajo.

En declaraciones recientes al programa Today, explicó que el rodaje de “La Odisea” representó uno de los desafíos más exigentes de toda su carrera. La complejidad logística de filmar en gran formato, las múltiples locaciones y la magnitud de la producción terminaron por llevarlo al límite desde el punto de vista físico y mental.

Por ese motivo, el cineasta aseguró que su intención es permanecer alrededor de tres años sin dirigir otra película. Según explicó, siente que alcanzó el máximo de su resistencia durante esta producción y considera necesario tomarse un tiempo para recuperarse antes de afrontar un nuevo proyecto.

No sería la primera vez que Nolan deja pasar varios años entre un estreno y otro, aunque en esta oportunidad el descanso parece responder más al enorme desgaste que implicó levantar una superproducción de semejante escala que a una estrategia creativa.