Así vive Lionel Scaloni en Mallorca junto a su esposa: estilo sencillo, piscina y una vista privilegiada al Mediterráneo

Lionel Scaloni construyó buena parte de su vida familiar en Mallorca , la isla a la que llegó como futbolista en 2008 y donde posteriormente fijó su residencia. Allí vive con su esposa, Elisa Montero, y sus hijos, en una casa caracterizada públicamente por los ambientes amplios, una gran piscina y la conexión con el paisaje mediterráneo .

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Las imágenes conocidas muestran una propiedad de líneas simples, con grandes ventanales, jardín y sectores pensados para pasar tiempo al aire libre.

Algunos sugieren que su casa está en Calvià o cerca de la playa El Toro, mientras que una publicación más reciente la ubica en Bunyola, cerca de la Sierra de Tramuntana.

Uno de los sectores más visibles es una piscina rectangular de tamaño considerable, rodeada por una terraza amplia. En torno a ella aparecen zonas ajardinadas, baldosas de tonos neutros y una superficie de madera .

Una galería o porche cubierto permite conectar el interior con el jardín. Ese espacio funciona como una extensión de la casa durante los meses cálidos y ofrece un lugar protegido para descansar o compartir reuniones.

Los grandes ventanales favorecen la entrada de luz y mantienen la vista hacia el exterior. La composición general responde a una arquitectura mediterránea funcional, con ambientes abiertos y colores claros, antes que a una acumulación de elementos decorativos.

Qué ambientes tiene la residencia de Scaloni

Las descripciones publicadas mencionan varias habitaciones, un solárium, gimnasio y espacios interiores amplios. La vivienda también cuenta con áreas preparadas para recibir visitas sin perder privacidad en los sectores familiares.

El mobiliario que se alcanza a observar mantiene una estética sobria. Predominan las superficies despejadas y la integración entre el living, la galería y el jardín.

La pileta funciona como el eje visual del conjunto. No solamente aparece como un elemento recreativo, sino también como una transición entre la vivienda, la terraza y el entorno natural de la isla.

Por qué Mallorca se convirtió en su lugar de residencia

Scaloni llegó al RCD Mallorca en 2008 y durante esa etapa conoció a Elisa Montero, nacida en la isla. Tras retirarse del fútbol profesional, eligió mantener allí la base de su vida familiar.

Desde Mallorca puede organizar sus viajes vinculados con la Selección argentina y, al mismo tiempo, permanecer cerca de su familia. También mantiene un fuerte vínculo con Pujato, la localidad santafesina donde nació y a la que regresa regularmente.

Otro aspecto relacionado con la isla es su afición por el ciclismo. La geografía mallorquina, especialmente la zona cercana a la Sierra de Tramuntana, ofrece rutas montañosas que forman parte de sus entrenamientos durante los períodos de descanso.