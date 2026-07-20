Entre lágrimas, Scaloni abandonó la conferencia y puso en duda su continuidad: "Necesito pensar"

La Selección argentina abandonó el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey en completo silencio luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Ningún futbolista realizó declaraciones al retirarse del estadio, más de dos horas y media después de finalizado el encuentro.

El lamento de Lionel Scaloni: confesó tener "tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo"

El llanto de Lionel Scaloni: dejó la conferencia al ser consultado por su futuro

Con Lionel Messi al frente de la delegación, los jugadores atravesaron la zona mixta sin detenerse ante la prensa, reflejando el impacto que dejó una final que se definió en tiempo suplementario y que privó al equipo de conquistar el bicampeonato mundial.

El único integrante de la delegación que habló públicamente fue el director técnico, Lionel Scaloni , quien justificó la decisión del plantel de no brindar declaraciones.

"Los chicos no estaban con ganas de hablar en este momento y es justo", señaló el entrenador.

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Lionel Scaloni, visiblemente afectado, puso en duda su continuidad al frente de la Selección argentina y terminó abandonando la conferencia de prensa entre lágrimas.

Consultado sobre si seguirá como director técnico del conjunto nacional, el entrenador respondió con sinceridad y dejó abierta la puerta a una posible salida, aunque aclaró que tiene contrato vigente con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Al presidente de la AFA le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de estar en el lugar en el que estoy", expresó en un primer momento.

Luego remarcó que cumplirá con el vínculo firmado, pero admitió que necesita un tiempo para decidir cómo continuará su carrera.

"Voy a cumplir con mi contrato. Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso. Es un lugar soñado, que en mi vida pensé, pensamos con todos los chicos del cuerpo técnico, estar en este lugar", dijo antes de quebrarse emocionalmente.

Con la voz entrecortada y sin poder contener el llanto, Scaloni agregó: "Para seguir se necesitan un montón de cosas, resetearse, que se vuelva a formar un equipo que difícilmente se vuelva a formar... La verdad que me duele en el alma. Lo siento".

Tras esas palabras, el entrenador se levantó de su asiento, pidió disculpas a los periodistas presentes y abandonó la sala de conferencias del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, protagonizando una escena que reflejó el profundo dolor por la derrota y la incertidumbre sobre su futuro al frente del seleccionado argentino.

Mientras tanto, el equipo tiene previsto emprender el regreso al país este lunes. Hasta el momento, no se confirmó si los jugadores tendrán algún contacto con los hinchas a su llegada o si la delegación abandonará el aeropuerto sin realizar actividades oficiales.