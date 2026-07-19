19 de julio de 2026 - 20:42

El llanto de Lionel Scaloni: dejó la conferencia al ser consultado por su futuro

El director técnico de la Selección Argentina se mostró desbordado de la emoción al hablar sobre si seguirá o no.

El llanto de Lionel Scaloni: dejó la conferencia al ser consultado por su futuro

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Al ser consultado por su futuro como entrenador y el de Lionel Messi en la Albiceleste, Scaloni se mostró emocionado y manifestó: "Este lugar es increíble. Nunca pensé estar en este lugar maravilloso. Merezco tomarme el tiempo para decidir qué voy a hacer".

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"Difícilmente se vuelva a formar un grupo tan maravilloso como este y me duele en alma", definió sobre el plantel que tantas glorias le dio al pueblo argentino desde su llegada.

"Tengo una idea de lo que quiero hacer, tengo que hablar con el presidente ("Chiqui" Tapia). Es difícil armar algo tan grande como esto", agregó el DT, asegurando que va a cumplir el contrato laboral hasta diciembre y luego tomará una decisión.

"Me duele en el alma, lo siento", dijo Scaloni y rompió en llanto, retirándose de la conferencia.

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