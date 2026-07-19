El director técnico de la Selección Argentina se mostró desbordado de la emoción al hablar sobre si seguirá o no.

El llanto de Lionel Scaloni: dejó la conferencia al ser consultado por su futuro

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no pudo aguantar las lágrimas y se vio desbordado de la emoción durante la conferencia de prensa posterior a la derrota en la final ante España por el Mundial 2026.

Al ser consultado por su futuro como entrenador y el de Lionel Messi en la Albiceleste, Scaloni se mostró emocionado y manifestó: "Este lugar es increíble. Nunca pensé estar en este lugar maravilloso. Merezco tomarme el tiempo para decidir qué voy a hacer".

Video: "Difícilmente se vuelva a formar un grupo tan maravilloso como este y me duele en alma", definió sobre el plantel que tantas glorias le dio al pueblo argentino desde su llegada.

"Tengo una idea de lo que quiero hacer, tengo que hablar con el presidente ("Chiqui" Tapia). Es difícil armar algo tan grande como esto", agregó el DT, asegurando que va a cumplir el contrato laboral hasta diciembre y luego tomará una decisión.