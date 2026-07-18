En la última práctica de la Selección Argentina, Lionel Scaloni dio pistas de la formación ante España

El entrenador Albiceleste sembró dudas y sorprendió con el reparto de pecheras, a menos de 24 horas de la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina ultima detalles para enfrentar a España en la final del Mundial 2026, este domingo en Nueva York. Este sábado, en la práctica previa al duelo en el MetLife, Lionel Scaloni repartió pecheras entre sus dirigidos, dando pistas de la posible formación inicial.

Los primeros 15 minutos del entrenamiento Albiceleste sirvieron para alimentar los rumores de algunas modificaciones en el once que saldrá desde el minuto cero a disputar la final de la Copa del Mundo. Debido a que ese es el tramo abierto para que la prensa tome fotografías y realice videos, la elección de la entrega de pecheras por parte del cuerpo técnico no pasó desapercibida, y generó debates sobre si es un adelanto de lo que podrá verse, o una simple maniobra de distracción.

Las pecheras que repartió Lionel Scaloni, y el posible equipo: Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que el DT tomo la indumentaria que sirve para distinguir al grupo, y comenzó a dárselas a aquellos jugadores que pelean fuerte por estar desde el arranque. Los que se vistieron de naranja fueron Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez. Por otro lado, sorprendió que no le haya dado ninguna a Nahuel Molina, Nicolás González, y Lautaro Martínez.

Al tratarse de los diez titulares de campo ante Inglaterra (Dibu Martínez entrenaba aparte con los demás porteros), las posibilidades respecto de la formación inicial comenzaron a crecer. Si la pelea se da entre los de pechera, las dudas del DT pasarían principalmente por la mitad de la cancha, donde Giuliano Simeone, Thiago Almada, y Rodrigo De Paul pelearían un puesto, y Giovani Lo Celso hace lo propio con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes.

Respecto a la zona defensiva, Gonzalo Montiel le ganaría la pulseada a Nahuel Molina para ir desde el arranque, mientras que seguirían Cuti Romero, Licha Martínez y Nicolás Tagliafico. Arriba, Julián Álvarez acompañaría a Lionel Messi.