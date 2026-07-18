La cábala que no falla: la Selección argentina compartió su último asado antes de la final del Mundial

La Selección argentina volvió a cumplir con una de las costumbres que se transformó en un sello de la era de Lionel Scaloni: el asado grupal antes de los partidos más importantes. En la previa de la final del Mundial 2026 , el plantel compartió el tradicional encuentro alrededor de la parrilla en el hotel de concentración de Nueva Jersey.

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El presidente de la AFA, Claudio Tapia , publicó un video en sus redes sociales donde se observa el clima relajado que se vive en la intimidad del grupo. Las imágenes muestran a jugadores y colaboradores participando de la preparación de la carne, en una escena que ya forma parte de la identidad de la Scaloneta.

En el video difundido por Tapia se puede ver al dirigente colaborando con la parrilla, mientras Emiliano "Dibu" Martínez corta la carne para la tradicional prueba de calidad.

También aparecen Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez , atentos al punto de cocción, mientras Giuliano Simeone prueba uno de los primeros cortes y celebra el resultado con un gesto de aprobación.

Toda la secuencia está acompañada por "Tierra de Campeones" , la canción de La T y la M , convertida en uno de los himnos informales de este ciclo de la Selección.

Un ritual que acompaña a la Scaloneta

Lejos de ser una simple comida, el asado se consolidó como una de las principales cábalas del plantel argentino.

En cada competencia importante, jugadores, cuerpo técnico y colaboradores se reúnen alrededor del fuego dos días antes de cada partido decisivo. Allí comparten un momento de distensión que ayuda a aliviar la presión propia de una cita mundialista.

En esta oportunidad, el encuentro tuvo lugar en el Hilton Hills, el hotel donde Argentina instaló su concentración durante su estadía en Nueva Jersey.

La parrilla, un trabajo de equipo

El encargado de la parrilla volvió a ser Diego Iacobelli, quien supervisó la cocción de la carne, mientras Antonia Farías, cocinera habitual de la delegación, preparó las guarniciones y acompañamientos.

Como ocurre en cada asado, varios futbolistas se acercaron para probar los primeros cortes antes de que comenzara el almuerzo, manteniendo una tradición que el grupo repite desde hace años.

Mucho más que una comida

Dentro del plantel consideran que este ritual tiene un valor especial. Durante unas horas desaparecen la tensión, las cámaras y la cuenta regresiva hacia el partido.

Alrededor de la parrilla, los campeones del mundo comparten un momento de amistad y camaradería que fortalece la unión del grupo antes de salir a disputar una nueva final.

Esta vez tuvo un significado aún más especial: fue el último asado del Mundial 2026, la última reunión alrededor del fuego antes de enfrentar a España en busca de un nuevo título para la Selección argentina.