18 de julio de 2026 - 14:07

Cadena nacional por la Scaloneta: canales argentinos acordaron transmitir el Himno de la Selección en simultáneo

En la previa de la final del Mundial, la TV argentina se unirá en un hecho histórico: emitirán el Himno Nacional del partido contra los ingleses.

Cadena nacional por la Scaloneta: canales argentinos acordaron transmitir el Himno de la Selección en simultáneo.

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Los Andes | Redacción Deportes
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La iniciativa, denominada "Cantemos el Himno con la Selección", fue coordinada por la productora Torneos y busca generar un momento de unión entre millones de argentinos en la previa del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Lionel Scaloni entonando el Himno Nacional en el partido contra Inglaterra.&nbsp;

Lionel Scaloni entonando el Himno Nacional en el partido contra Inglaterra.

¿Cuándo se emitirá?

La transmisión especial está prevista para el domingo 19 de julio a las 00.00, es decir, en la medianoche del sábado, cuando comienza oficialmente el día de la final.

De manera excepcional, el video reemplazará la tradicional emisión institucional del Himno Nacional que los canales de televisión abierta reproducen al inicio o al cierre de su programación diaria.

Qué canales transmitirán el homenaje

La propuesta contará con la participación conjunta de los principales medios de televisión del país.

Canales de aire:

  • Telefe
  • eltrece
  • América TV
  • El Nueve
  • TV Pública

Señales deportivas:

  • TyC Sports
  • DSPORTS
  • ESPN
  • TNT Sports

La emisión será simultánea en todas las pantallas adheridas, con el objetivo de que los argentinos puedan comenzar la jornada de la final acompañando a la Selección desde cualquier punto del país.

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