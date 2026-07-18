En la previa de la final del Mundial, la TV argentina se unirá en un hecho histórico: emitirán el Himno Nacional del partido contra los ingleses.

Cadena nacional por la Scaloneta: canales argentinos acordaron transmitir el Himno de la Selección en simultáneo.

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, la televisión argentina protagonizará un hecho inédito. Todos los canales de aire y las principales señales deportivas del país emitirán en simultáneo una versión especial del Himno Nacional Argentino interpretada por los propios jugadores de la Selección.

La iniciativa, denominada "Cantemos el Himno con la Selección", fue coordinada por la productora Torneos y busca generar un momento de unión entre millones de argentinos en la previa del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Lionel Scaloni entonando el Himno Nacional en el partido contra Inglaterra. ¿Cuándo se emitirá? La transmisión especial está prevista para el domingo 19 de julio a las 00.00, es decir, en la medianoche del sábado, cuando comienza oficialmente el día de la final.

De manera excepcional, el video reemplazará la tradicional emisión institucional del Himno Nacional que los canales de televisión abierta reproducen al inicio o al cierre de su programación diaria.

Qué canales transmitirán el homenaje La propuesta contará con la participación conjunta de los principales medios de televisión del país.