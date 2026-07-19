19 de julio de 2026 - 16:44

Lionel Messi histórico: el primer jugador en ser titular en tres finales de Mundiales

Lionel Messi alcanzó la marca del brasileño Cafú en la definición de la Copa del Mundo ante España, aunque con una diferencia importante a favor del argentino.

Messi histórico: primer jugador con tres finales de titular en Mundiales.&nbsp;

Messi histórico: primer jugador con tres finales de titular en Mundiales. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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La diferencia histórica entre el récord de Messi y la marca de Cafú

Hasta este partido decisivo ante España, el histórico lateral brasileño Cafú ostentaba en solitario el privilegio de haber dicho presente en tres definiciones del mundo consecutivas: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Sin embargo, existe un factor clave que pone a la "Pulga" en lo más alto del podio:

El jugador de campo más veterano en una final del mundo

El impacto de Lionel Messi en este torneo no se limita únicamente a su presencia regular. Con 39 años y 25 días, el actual delantero del Inter Miami rompió en simultáneo otra barrera al consagrarse como el jugador de campo con mayor edad en disputar una final de un Mundial, superando marcas de longevidad competitiva en el fútbol de máxima exigencia.

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Messi histórico: primer jugador con tres finales de titular en Mundiales.

Las tres finales del mundo de Lionel Messi con Argentina

  • Brasil 2014: Subcampeón tras caer 1-0 ante Alemania en tiempo suplementario.

  • Qatar 2022: Campeón del mundo tras vencer a Francia por penales en una definición histórica.

  • Norteamérica 2026: Titular indiscutido frente a España en busca de la gloria máxima y el bicampeonato consecutivo.

Con este nuevo logro, el rosarino no hace más que estirar su vigencia en la élite y reescribir las estadísticas de la FIFA, demostrando que su ambición competitiva con la camiseta argentina sigue intacta en el cierre de su extraordinaria carrera internacional.

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