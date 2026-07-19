Lionel Messi histórico: el primer jugador en ser titular en tres finales de Mundiales

Lionel Messi alcanzó la marca del brasileño Cafú en la definición de la Copa del Mundo ante España, aunque con una diferencia importante a favor del argentino.

La historia del fútbol sumó una página dorada imposible de ignorar. En el marco de la gran definición de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 entre la Selección Argentina y España, Lionel Messi alcanzó un récord absoluto y sin precedentes individuales en el torneo más importante del planeta.

Al sonar el pitazo inicial, el astro argentino se convirtió oficialmente en el primer futbolista de toda la historia en disputar tres finales de un Mundial como titular. Un hito que agiganta aún más la leyenda del capitán de la Albiceleste a sus 39 años.

: Lionel Messi becomes the FIRST player in football history to captain his nation in 3 FIFA World Cup finals.



Another record.

Another chapter in the GOAT’s legacy. pic.twitter.com/LlXQ6MYmcX — We Are Messi (@WeAreMessi) July 19, 2026 La diferencia histórica entre el récord de Messi y la marca de Cafú Hasta este partido decisivo ante España, el histórico lateral brasileño Cafú ostentaba en solitario el privilegio de haber dicho presente en tres definiciones del mundo consecutivas: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Sin embargo, existe un factor clave que pone a la "Pulga" en lo más alto del podio:

Cafú (Brasil): En la final de 1994 contra Italia no saltó al campo desde el arranque; ingresó a los 21 minutos del primer tiempo reemplazando al lesionado Jorginho.

Lionel Messi (Argentina): Ha sido inamovible en el esquema inicial en sus tres compromisos cumbre por la Copa del Mundo (Brasil 2014, Qatar 2022 y Norteamérica 2026). El jugador de campo más veterano en una final del mundo El impacto de Lionel Messi en este torneo no se limita únicamente a su presencia regular. Con 39 años y 25 días, el actual delantero del Inter Miami rompió en simultáneo otra barrera al consagrarse como el jugador de campo con mayor edad en disputar una final de un Mundial, superando marcas de longevidad competitiva en el fútbol de máxima exigencia.

Messi histórico: primer jugador con tres finales de titular en Mundiales. EFE Las tres finales del mundo de Lionel Messi con Argentina