Lionel Messi histórico: el primer jugador en ser titular en tres finales de Mundiales

La historia del fútbol sumó una página dorada imposible de ignorar. En el marco de la gran definición de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 entre la Selección Argentina y España, Lionel Messi alcanzó un récord absoluto y sin precedentes individuales en el torneo más importante del planeta.
Al sonar el pitazo inicial, el astro argentino se convirtió oficialmente en el primer futbolista de toda la historia en disputar tres finales de un Mundial como titular. Un hito que agiganta aún más la leyenda del capitán de la Albiceleste a sus 39 años.
La diferencia histórica entre el récord de Messi y la marca de Cafú
Hasta este partido decisivo ante España, el histórico lateral brasileño Cafú ostentaba en solitario el privilegio de haber dicho presente en tres definiciones del mundo consecutivas: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Sin embargo, existe un factor clave que pone a la "Pulga" en lo más alto del podio:
El jugador de campo más veterano en una final del mundo
El impacto de Lionel Messi en este torneo no se limita únicamente a su presencia regular. Con 39 años y 25 días, el actual delantero del Inter Miami rompió en simultáneo otra barrera al consagrarse como el jugador de campo con mayor edad en disputar una final de un Mundial, superando marcas de longevidad competitiva en el fútbol de máxima exigencia.
Messi histórico: primer jugador con tres finales de titular en Mundiales.
EFE
Las tres finales del mundo de Lionel Messi con Argentina
-
Brasil 2014: Subcampeón tras caer 1-0 ante Alemania en tiempo suplementario.
-
Qatar 2022: Campeón del mundo tras vencer a Francia por penales en una definición histórica.
-
Norteamérica 2026: Titular indiscutido frente a España en busca de la gloria máxima y el bicampeonato consecutivo.
Con este nuevo logro, el rosarino no hace más que estirar su vigencia en la élite y reescribir las estadísticas de la FIFA, demostrando que su ambición competitiva con la camiseta argentina sigue intacta en el cierre de su extraordinaria carrera internacional.