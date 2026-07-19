La conmovedora carta de Soledad Pastorutti a la Selección Argentina: "Identidad"

Tras unas últimas horas en las que sonó como posible intérprete del Himno en la final del Mundial 2026, Soledad Pastorutti publicó este domingo un conmovedor video en el que lee una carta escrita a la Selección Argentina.

Lali respaldó a María Becerra antes de cantar el Himno en la final del Mundial 2026

María Becerra será la encargada de entonar el Himno Nacional en la gran final frente a España

A través de Instagram, la famosa cantante compartió: " Escribí esta carta para la Selección, la que nos enseña a no bajar los brazos y a luchar por nuestros sueños".

"Diez minutos faltaban para que terminara el partido contra Inglaterra y quedáramos afuera del Mundial. Pero otra vez, como siempre, volvieron a hacerlo. Nunca bajaron los brazos. Nunca. Siguieron hasta el final. Hasta la última pelota. Hasta la última esperanza. Nunca se rindieron", expresó la Sole.

"Y esa, créanme que esa es la verdadera victoria. La verdadera gloria. Les enseñaron a millones de chicos de todo el mundo a no bajar los brazos. A pelear hasta el final. A seguir creyendo. A no rendirse. ¿Qué mejor regalo que ese, Selección?", comentó.

Soledad Pastorutti Laureana Fenoy

La intérprete de éxitos como "El bahiano" y "A donde vayas" sumó: "Ustedes, sin saberlo, hacen folklore. Porque el folklore no es solo una canción. Es identidad. Es colectividad. Es lo que trasciende en el tiempo. Cada partido une a un país entero.

Y va a quedar en la historia como quedan las coplas, las zambas y las chacareras. Por eso hoy, un país entero les dice de corazón: gracias, campeones. Salgan a jugar. Salgan a disfrutar. Y salgan a buscarla una vez más. Salgan a demostrarle al mundo de qué están hechos".

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La cantante de Arequito está muy asociada a los jugadores de la Selección Argentina desde que "Brindis", el tema de su discografía escrito por Afo Verde, se volvió un emblema en las concentraciones desde Qatar, según contaron ellos en varias entrevistas.

La propia Soledad le cantó esa canción a Diego Maradona en 2006 y a Lionel Messi en un evento de la Conmebol, luego del triunfo mundialista de 2022.

En los últimos días, luego de la victoria de Argentina ante Inglaterra por la semifinal, las redes sociales y los programas de espectáculos especularon en torno a cuál cantante nacional tendría el honor de cantar el Himno en la final de Nueva Jersey.

Entre los nombres, además de Lali Espósito por "cábala" en Qatar 2022, circularon los de María Becerra y la Sole Pastorutti, quien tenía su agenda comprometida con shows en Salta y Catamarca.

Finalmente, la elegida de entonar el Himno fue María Becerra.