20 de julio de 2026 - 09:56

Esta es la película más vista de Netflix en 2026: acumula 147 millones de reproducciones

Combina acción, ciencia ficción y una batalla por la supervivencia en un futuro marcado por un conflicto con una amenaza extraterrestre.

Acumula 147 millones de reproducciones, esta es la película más vista de Netflix en 2026.

Acumula 147 millones de reproducciones, esta es la película más vista de Netflix en 2026.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Máquina de guerra", protagonizada por Alan Ritchson, se convirtió en el estreno cinematográfico más exitoso del año. La producción de acción y ciencia ficción logró imponerse sobre todos los demás lanzamientos de Netflix durante 2026. La plataforma reveló las diez películas más vistas en lo que va del año.

"Máquina de guerra", protagonizada por Alan Ritchson.

"Máquina de guerra", la película más exitosa de Netflix en 2026

Ambientada en un futuro cercano, "Máquina de guerra" sigue a un grupo de soldados de élite que es enviado a una misión secreta para enfrentar una amenaza de origen extraterrestre. En medio de un escenario de combate extremo, el equipo deberá sobrevivir mientras descubre que el verdadero peligro va mucho más allá de lo que imaginaban.

Con un ritmo frenético, escenas de acción y elementos de ciencia ficción, la película se consolidó como uno de los grandes éxitos del catálogo de Netflix.

Además de su impacto entre el público, la cinta obtuvo una recepción favorable por parte de la crítica. En Rotten Tomatoes registra un 66% de aprobación entre los críticos especializados y un 64% de valoración positiva por parte de la audiencia.

Las 10 películas más vistas de Netflix en 2026

"Máquina de guerra" la película de Netflix más vista de 2026.

Según los datos publicados por Netflix para el primer semestre del año, este es el ranking de las películas más vistas:

  • Máquina de guerra – 147 millones de reproducciones.
  • El botín – 136 millones.
  • Intercambiados – 131 millones.
  • Las guerreras K-Pop – 130 millones.
  • Depredador dominante – 129 millones.
  • Embestida – 100 millones.
  • Gente que conocemos en vacaciones – 78 millones.
  • El choque – 65 millones.
  • Peaky Blinders: El hombre inmortal – 64 millones.
  • Turbulencia en la oficina – 58 millones.

Los números muestran una marcada diferencia entre los primeros puestos y el resto del listado. Mientras las seis películas más exitosas superaron los 100 millones de reproducciones, el décimo lugar quedó muy por detrás con 58 millones, lo que evidencia la enorme ventaja que consiguió "Máquina de guerra" frente al resto de los estrenos de Netflix en 2026.

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