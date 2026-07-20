Esta es la película más vista de Netflix en 2026: acumula 147 millones de reproducciones

Combina acción, ciencia ficción y una batalla por la supervivencia en un futuro marcado por un conflicto con una amenaza extraterrestre.

Acumula 147 millones de reproducciones, esta es la película más vista de Netflix en 2026.

Netflix reveló cuáles fueron los contenidos más vistos durante el primer semestre de 2026 y, aunque la serie "Él y ella" encabezó el ranking de ficción con 104 millones de reproducciones, el mayor fenómeno de la plataforma fue una película. Con 147 millones de visualizaciones, es un filme de acción futurista que conquistó al público.

"Máquina de guerra", protagonizada por Alan Ritchson, se convirtió en el estreno cinematográfico más exitoso del año. La producción de acción y ciencia ficción logró imponerse sobre todos los demás lanzamientos de Netflix durante 2026. La plataforma reveló las diez películas más vistas en lo que va del año.

"Máquina de guerra", protagonizada por Alan Ritchson. gentileza "Máquina de guerra", la película más exitosa de Netflix en 2026 Ambientada en un futuro cercano, "Máquina de guerra" sigue a un grupo de soldados de élite que es enviado a una misión secreta para enfrentar una amenaza de origen extraterrestre. En medio de un escenario de combate extremo, el equipo deberá sobrevivir mientras descubre que el verdadero peligro va mucho más allá de lo que imaginaban.

Con un ritmo frenético, escenas de acción y elementos de ciencia ficción, la película se consolidó como uno de los grandes éxitos del catálogo de Netflix.

Además de su impacto entre el público, la cinta obtuvo una recepción favorable por parte de la crítica. En Rotten Tomatoes registra un 66% de aprobación entre los críticos especializados y un 64% de valoración positiva por parte de la audiencia.