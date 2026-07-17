17 de julio de 2026 - 11:59

Netflix sumó un clásico policial basado en una de las novelas más famosas de Agatha Christie

La película está liderada por un detective legendario que debe resolver un asesinato. La integra un reconocido elenco de Hollywood.

Netflix sumó un clásico policial basado en una de las novelas más famosas de Agatha Christie

Netflix sumó un clásico policial basado en una de las novelas más famosas de Agatha Christie

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Muerte en el Nilo” es la película dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, quien vuelve a interpretar al célebre detective Hércules Poirot en una nueva aventura inspirada en la obra publicada por Christie en 1937.

"Muerte en el Nilo": el policial de Agatha Christie que llegó a Netflix.

“Muerte en el Nilo”, la adaptación de la novela de Agatha Christie

La historia comienza con un viaje de lujo a bordo del crucero S.S. Karnak, que navega por el río Nilo para celebrar la boda de la millonaria Linnet Ridgeway-Doyle (Gal Gadot) y Simon Doyle (Armie Hammer).

Lo que parecía unas vacaciones de ensueño cambia por completo cuando uno de los pasajeros aparece asesinado. A partir de ese momento, todos los presentes se convierten en sospechosos y Poirot deberá descubrir al culpable mientras salen a la luz viejos resentimientos, intereses económicos y romances ocultos.

Además del caso policial, la película profundiza en el pasado del detective con un prólogo que explora el origen de su característico bigote y una historia personal que aporta una mirada más íntima al personaje.

El reparto de "Muerte en el Nilo"

La película cuenta con un elenco encabezado por Kenneth Branagh, quien además de dirigirla interpreta al detective Hércules Poirot. Lo acompañan Gal Gadot como Linnet Ridgeway-Doyle, Armie Hammer como Simon Doyle y Emma Mackey en el papel de Jacqueline de Bellefort.

El reparto también incluye a Annette Bening, Russell Brand, Letitia Wright, Rose Leslie, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders y Tom Bateman.

Una adaptación que llegó con polémicas

Armie Hammer en

Armie Hammer en "Muerte en el Nilo": el policial de Agatha Christie que llegó a Netflix.

El estreno de la película sufrió múltiples postergaciones. Originalmente iba a llegar a los cines en 2019, pero la pandemia de COVID-19 modificó el calendario de lanzamientos y, posteriormente, las denuncias de agresión sexual contra Armie Hammer volvieron a retrasar su debut.

Finalmente, "Muerte en el Nilo" se estrenó en febrero de 2022. Aunque la recaudación en taquilla quedó por debajo de las expectativas debido al contexto y las controversias, la película encontró una nueva oportunidad con su llegada a Netflix.

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