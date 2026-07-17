Netflix sumó un clásico policial basado en una de las novelas más famosas de Agatha Christie

La nueva adaptación de una de las novelas más célebres de Agatha Christie llegó a Netflix con un elenco repleto de figuras de Hollywood y una investigación cargada de secretos, traiciones y giros inesperados.

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“Muerte en el Nilo” es la película dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh , quien vuelve a interpretar al célebre detective Hércules Poirot en una nueva aventura inspirada en la obra publicada por Christie en 1937.

La historia comienza con un viaje de lujo a bordo del crucero S.S. Karnak, que navega por el río Nilo para celebrar la boda de la millonaria Linnet Ridgeway-Doyle (Gal Gadot) y Simon Doyle (Armie Hammer).

"Muerte en el Nilo": el policial de Agatha Christie que llegó a Netflix.

Lo que parecía unas vacaciones de ensueño cambia por completo cuando uno de los pasajeros aparece asesina do. A partir de ese momento, todos los presentes se convierten en sospechosos y Poirot deberá descubrir al culpable mientras salen a la luz viejos resentimientos, intereses económicos y romances ocultos.

Además del caso policial, la película profundiza en el pasado del detective con un prólogo que explora el origen de su característico bigote y una historia personal que aporta una mirada más íntima al personaje.

El reparto de "Muerte en el Nilo"

La película cuenta con un elenco encabezado por Kenneth Branagh, quien además de dirigirla interpreta al detective Hércules Poirot. Lo acompañan Gal Gadot como Linnet Ridgeway-Doyle, Armie Hammer como Simon Doyle y Emma Mackey en el papel de Jacqueline de Bellefort.

El reparto también incluye a Annette Bening, Russell Brand, Letitia Wright, Rose Leslie, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders y Tom Bateman.

Una adaptación que llegó con polémicas

Armie Hammer en "Muerte en el Nilo": el policial de Agatha Christie que llegó a Netflix. gentileza

El estreno de la película sufrió múltiples postergaciones. Originalmente iba a llegar a los cines en 2019, pero la pandemia de COVID-19 modificó el calendario de lanzamientos y, posteriormente, las denuncias de agresión sexual contra Armie Hammer volvieron a retrasar su debut.

Finalmente, "Muerte en el Nilo" se estrenó en febrero de 2022. Aunque la recaudación en taquilla quedó por debajo de las expectativas debido al contexto y las controversias, la película encontró una nueva oportunidad con su llegada a Netflix.