16 de julio de 2026 - 10:35

Dura menos de 5 horas: la miniserie basada en hechos reales que está entre las más recomendadas de Netflix

Netflix reúne una miniserie basada en hechos reales que puede verse completa en una sola tarde.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

La emotiva película francesa que lidera lo más visto de Netflix: imposible no llorar

La emotiva película francesa que lidera lo más visto de Netflix: imposible no llorar en 99 minutos
Se va de Netflix la precuela de una exitosa saga de ciencia ficción: quedan 10 días para verla

Se va de Netflix la precuela de una exitosa saga de ciencia ficción: quedan 10 días para verla

Desde su estreno logró ubicarse entre las ficciones más comentadas del catálogo por la forma en que combina investigación policial, drama judicial y una reconstrucción muy cuidada de los hechos.

La historia no necesita recurrir a grandes efectos especiales.

Su mayor fortaleza está en la tensión permanente.

Una miniserie basada en un caso que conmocionó a España

La producción recrea el asesinato de Asunta Basterra, una niña de 12 años cuyo caso conmocionó a España en 2013.

La investigación tomó un giro inesperado cuando las sospechas comenzaron a apuntar hacia su entorno más cercano, dando origen a uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años.

Aunque incorpora algunos recursos narrativos propios de la ficción, la serie respeta los principales acontecimientos conocidos públicamente del caso.

Eso le aporta una sensación de realismo que mantiene la tensión durante todos los episodios.

Por qué está entre las más recomendadas de Netflix

Además de su corta duración, uno de los aspectos más valorados por los espectadores es el ritmo narrativo.

Cada episodio aporta nueva información sin extender innecesariamente la historia.

Las actuaciones, la ambientación y la reconstrucción de la investigación también recibieron muy buenas críticas.

Por eso suele aparecer entre las recomendaciones para quienes buscan miniseries policiales basadas en hechos reales.

Ideal para ver durante un fin de semana

Con apenas seis capítulos, puede verse prácticamente de un tirón.

No requiere seguir varias temporadas ni esperar nuevos episodios.

Eso la convierte en una excelente opción para quienes prefieren historias cerradas.

Además, el catálogo de Netflix continúa incorporando nuevas miniseries inspiradas en casos reales, una tendencia que sigue creciendo en la plataforma.

Una historia que atrapa desde el primer capítulo

Si te interesan las investigaciones policiales, los dramas judiciales y las producciones inspiradas en hechos reales, "El caso Asunta" continúa siendo una de las propuestas más recomendadas de Netflix. Su corta duración permite disfrutar una historia completa en pocas horas sin resignar calidad narrativa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Perdiendo el juicio lidera Netflix en Argentina. 

Hoy en Netflix: la serie española de abogados que es furor en Argentina

Netflix estrenó un nuevo K-Drama.

El K-Drama de acción que sorprende y lidera el ranking de Netflix: más de 10 millones de visualizaciones

La miniserie de Netflix que acumula 85 millones de reproducciones. 

Tiene 85 millones de reproducciones: la miniserie de suspenso éxito en Netflix que se encamina a hacer historia

La película española de menos de dos horas, un thriller inquietante que lidera en Netflix  

Es un thriller inquietante la película española de menos de 2 horas que lidera en Netflix