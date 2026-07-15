15 de julio de 2026 - 11:22

Tiene 85 millones de reproducciones: la miniserie de suspenso éxito en Netflix que se encamina a hacer historia

Basada en el libro de un exitoso novelista, la producción se encamina a ser la más vista de la historia de la plataforma.

La miniserie de Netflix que acumula 85 millones de reproducciones.&nbsp;

La miniserie de Netflix que acumula 85 millones de reproducciones. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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"Te encontraré" es la ficción que permanece desde hace cuatro semanas consecutivas como la serie número uno a nivel mundial en Netflix y está muy cerca de ingresar al Top 10 histórico de las producciones de habla inglesa más vistas del servicio de streaming.

"Te encontraré", la miniserie de Netflix que lidera lo más visto de la plataforma.

"Te encontraré", la miniserie de misterio de Netflix

La historia adapta una de las novelas de Harlan Coben, autor reconocido por sus relatos cargados de suspenso, secretos familiares y giros inesperados. Es uno de los escritores de suspense más exitosos del mundo. Publicó más de 35 novelas, vendió más de 90 millones de ejemplares y sus libros fueron traducidos a 46 idiomas.

La trama sigue a un hombre que, años después de atravesar una tragedia que marcó su vida, descubre una pista inesperada que pone en duda todo lo que creía saber. A partir de ese momento inicia una desesperada búsqueda de respuestas que lo enfrenta con una compleja red de mentiras y revelaciones.

Como ocurre con otras adaptaciones de Coben, cada episodio incorpora nuevos enigmas que mantienen la tensión hasta el desenlace.

Un elenco encabezado por Sam Worthington

La miniserie tiene como protagonista a Sam Worthington, conocido mundialmente por interpretar a Jake Sully en la saga Avatar. Su actuación es uno de los puntos más destacados de una producción que apuesta por un tono oscuro y un ritmo que evita los tiempos muertos.

"Te encontraré", la miniserie de Netflix que lidera lo más visto de la plataforma.

¿Puede convertirse en una de las series más vistas de Netflix?

Aunque parece difícil que alcance los 142,7 millones de visualizaciones obtenidos por "Adolescencia", otro de los grandes fenómenos del streaming, sí podría superar títulos emblemáticos como "Gambito de dama", que finalizó su recorrido con 112,8 millones de reproducciones.

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