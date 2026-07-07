Con Nicole Kidman y Hugh Jackman: la nueva miniserie de solo 4 capítulos que ya está disponible en streaming

Disney+ sumó una miniserie ideal para maratonear en un día. Está protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Jackman que combina romance, drama histórico y grandes paisajes australianos en un formato de apenas cuatro episodios. Es una reversión de una película que se estrenó hace más de 15 años.

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“Faraway Downs” es una miniserie dirigida por Baz Luhrmann que reimagina la película “Australia” (2008). En lugar de presentar una simple versión extendida, el director reorganizó el material original, añadió escenas inéditas y lo convirtió en una serie que considera su versión definitiva de la historia.

La trama sigue a Lady Sarah Ashley, una aristócrata británica que viaja a Australia para hacerse cargo de un enorme establecimiento ganadero tras la muerte de su esposo.

Nicole Kidman y Hugh Jackman los protagonistas de la miniserie de Disney+

Lo que comienza como un asunto familiar pronto se transforma en una lucha por conservar sus tierras frente a un poderoso empresario dispuesto a quedarse con la propiedad. En ese contexto, Sarah une fuerzas con un experimentado vaquero, con quien desarrollará un vínculo que cambiará el rumbo de ambos.

En paralelo, la historia incorpora a Nullah, un niño aborigen mestizo cuya vida refleja uno de los episodios más dolorosos de la historia australiana : las llamadas Generaciones Robadas, el programa mediante el cual miles de niños indígenas fueron separados de sus familias.

A medida que avanza el relato, el romance, los conflictos sociales y la llegada de la Segunda Guerra Mundial se entrelazan para construir una historia de amor, supervivencia y transformación.

La miniserie que le dio una segunda oportunidad a una película

Aunque “Australia”, estrenada en 2008, reunió a dos grandes estrellas de Hollywood, no logró convertirse en el fenómeno que esperaba su director.

Nicole Kidman y Hugh Jackman los protagonistas de la miniserie de Disney+ gentileza

Años después, Baz Luhrmann decidió regresar al proyecto y reconstruirlo en formato de miniserie. El resultado fue “Faraway Downs”, una producción de cuatro capítulos que incorpora nuevo material, desarrolla con mayor profundidad a los personajes y ofrece una narrativa diferente respecto de la película original.

Según explicó el propio realizador, esta versión representa la forma en la que siempre imaginó contar la historia.