7 de julio de 2026 - 12:28

El ciclo "Música & Copas" desembarca en Mendoza con propuestas de flamenco y rock acústico

El nuevo espacio cultural de Guaymallén recibirá durante julio espectáculos íntimos de alta fidelidad, donde artistas de gran trayectoria se presentarán a pocos metros del público para fusionar canciones, gastronomía y vinos premium.

La banda mendocina The Clover

La banda mendocina The Clover

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La cantante mendocina María Soledad (Mariela) Contreras.&nbsp;

La cantante mendocina María Soledad (Mariela) Contreras. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La escena artística de Mendoza renueva su agenda con el lanzamiento del ciclo "Música & Copas", una propuesta de formato íntimo producida por Garzon Producciones que combinará espectáculos en vivo, gastronomía y bodegas seleccionadas. Las funciones se llevarán a cabo en Eviterna, un nuevo refugio artístico ubicado en un chalet español del 1900 en Guaymallén.

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El ciclo contará con dos fechas principales de capacidad limitada, diseñadas para que los asistentes vivan la experiencia de cerca:

Una fecha de flamenco

El viernes 10 de julio a las 20 será el turno de El Tablao.

Esta fecha traerá la pasión de Andalucía a través de un espectáculo de flamenco en vivo que contará con el cante de Mariela Contreras, la guitarra de Diego Lorenzo y el baile de Maru Gómez junto a Gabriela Dallia Savia. Para acompañar la música, la velada ofrecerá vinos premium de la bodega Tiezzi Wines y propuesta gastronómica.

La cantante mendocina María Soledad (Mariela) Contreras.

La cantante mendocina María Soledad (Mariela) Contreras.

Una fecha de rock acústico

Por su parte, el viernes 17 de julio a las 20 se presentará The Clover Acústico. La reconocida banda mendocina, que acredita más de 20 años de trayectoria en la escena local, ofrecerá un recorrido íntimo en formato cálido por los grandes clásicos del rock internacional de las décadas de 1980 y 1990.

El grupo está integrado por Soledad Sosa (voz), Maxi Guillén (guitarra y voz), Diego Guillén (guitarra), Charlie Frites (bajo) y Chelo Buzzacchi (batería). En esta oportunidad, el maridaje musical estará a cargo de los vinos premium de Lui Wine y gastronomía.

Ambas presentaciones se realizarán en el establecimiento ubicado en 9 de julio 1819 (Guaymallén), y las entradas para el ciclo ya están disponibles a la venta a través de la plataforma virtual Entradaweb.

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