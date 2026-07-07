7 de julio de 2026 - 12:39

Ya tiene fecha en streaming la secuela de una de las películas de terror más exitosas de los últimos años

La historia está inspirada en un famoso videojuego y cuenta con su creador como parte de la producción. Además, ya preparan la tercera entrega.

HBO Max suma una nueva película de terror a su plataforma.&nbsp;

HBO Max suma una nueva película de terror a su plataforma. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de “Five Nights at Freddy's 2”, la continuación del exitoso film inspirado en la franquicia creada por Scott Cawthon.

“Five Nights at Freddy's 2”, la película de terror que llega a HBO Max.

“Five Nights at Freddy's 2”, la película de terror que llega a HBO Max.

La historia detrás de “Five Nights at Freddy's 2”

La secuela vuelve a situar la historia en el inquietante universo de Freddy Fazbear's Pizza, donde los animatrónicos cobran vida durante la noche y representan una amenaza mortal para cualquiera que permanezca dentro del establecimiento.

El protagonista deberá enfrentar nuevamente una serie de sucesos aterradores mientras intenta sobrevivir en un lugar repleto de secretos. Al mismo tiempo, la película amplía la historia presentada en la primera entrega e incorpora nuevos elementos de la mitología creada por los videojuegos.

Con más referencias al material original, la producción busca profundizar el universo de la franquicia y responder algunos de los interrogantes que quedaron abiertos tras el primer film.

Además, cuenta con el regreso de los actores de la primera película. Josh Hutcherson vuelve a interpretar a Mike Schmidt, mientras que Elizabeth Lail retoma el papel de Vanessa Shelly Afton y Piper Rubio regresa como Abby Schmidt.

La saga ya prepara una tercera película

Universal Pictures y Blumhouse Productions ya avanzan con “Five Nights at Freddy's 3”, que contará con Gary Dauberman como guionista. El escritor es uno de los nombres más reconocidos del cine de terror por su trabajo en títulos como “It”, “Annabelle” y “La Monja”.

“Five Nights at Freddy's 2”, la película de terror que llega a HBO Max.

“Five Nights at Freddy's 2”, la película de terror que llega a HBO Max.

En esta nueva etapa, Scott Cawthon, creador de los videojuegos originales, tendrá un rol más enfocado en la producción, mientras el equipo creativo apuesta por fortalecer la historia tras las reacciones que generaron las entregas anteriores.

Cuando llega "Five Nights at Freddy's 2" a HBO Max

"Five Nights at Freddy's 2" estará disponible en HBO Max desde el 31 de julio, como parte de los estrenos que la plataforma tiene previstos para cerrar el mes.

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