Ya tiene fecha en streaming la secuela de una de las películas de terror más exitosas de los últimos años

HBO Max confirmó la incorporación a su catálogo de una exitosa película de terror . Es una secuela basada en una popular saga de videojuegos que conquistó millones de seguidores en todo el mundo. Mientras tanto, Universal ya confirmó que la tercera parte llegará a los cines.

Hoy en HBO Max: la película de terror recién salida de los cines que revive a un monstruo clásico

Se va de HBO Max: la última película de una exitosa saga de ciencia ficción dejará la plataforma

Se trata de “Five Nights at Freddy's 2” , la continuación del exitoso film inspirado en la franquicia creada por Scott Cawthon.

La secuela vuelve a situar la historia en el inquietante universo de Freddy Fazbear's Pizza, donde los animatrónicos cobran vida durante la noche y representan una amenaza mortal para cualquiera que permanezca dentro del establecimiento.

“Five Nights at Freddy's 2”, la película de terror que llega a HBO Max.

El protagonista deberá enfrentar nuevamente una serie de sucesos aterradores mientras intenta sobrevivir en un lugar repleto de secretos. Al mismo tiempo, la película amplía la historia presentada en la primera entrega e incorpora nuevos elementos de la mitología creada por los videojuegos.

Con más referencias al material original, la producción busca profundizar el universo de la franquicia y responder algunos de los interrogantes que quedaron abiertos tras el primer film.

Además, cuenta con el regreso de los actores de la primera película. Josh Hutcherson vuelve a interpretar a Mike Schmidt, mientras que Elizabeth Lail retoma el papel de Vanessa Shelly Afton y Piper Rubio regresa como Abby Schmidt.

La saga ya prepara una tercera película

Universal Pictures y Blumhouse Productions ya avanzan con “Five Nights at Freddy's 3”, que contará con Gary Dauberman como guionista. El escritor es uno de los nombres más reconocidos del cine de terror por su trabajo en títulos como “It”, “Annabelle” y “La Monja”.

“Five Nights at Freddy's 2”, la película de terror que llega a HBO Max. gentileza

En esta nueva etapa, Scott Cawthon, creador de los videojuegos originales, tendrá un rol más enfocado en la producción, mientras el equipo creativo apuesta por fortalecer la historia tras las reacciones que generaron las entregas anteriores.

Cuando llega "Five Nights at Freddy's 2" a HBO Max

"Five Nights at Freddy's 2" estará disponible en HBO Max desde el 31 de julio, como parte de los estrenos que la plataforma tiene previstos para cerrar el mes.