2 de julio de 2026 - 13:27

Se va de HBO Max: la película que compitió con "Titanic" y "La La Land" por un histórico récord en los Oscar

La historia sigue a unos gemelos a principios de 1930 en una historia de suspenso y terror sobrenatural.

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“Los pecadores” (Sinners), el thriller dirigido por Ryan Coogler y protagonizado por Michael B. Jordan, que dejará HBO Max en cuestión de días. La película se convirtió en uno de los mayores fenómenos cinematográficos del año gracias a su mezcla de terror, drama histórico y elementos sobrenaturales.

La historia que atrapó a todos en "Los pecadores"

La historia transcurre en el estado de Misisipi durante la década de 1930 y sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack, ambos interpretados por Michael B. Jordan.

Embed - Sinners | Official Trailer

Después de dejar atrás su pasado vinculado al crimen organizado, los protagonistas regresan a su pueblo natal con la intención de empezar una nueva vida. Sin embargo, sus planes cambian cuando descubren que una fuerza oscura amenaza a toda la comunidad.

La película combina el terror con una fuerte carga social, abordando temas como el racismo, la discriminación y la identidad cultural.

Un éxito de crítica y taquilla

Desde su estreno en cines, "Los pecadores" recibió elogios por la dirección de Coogler y por la actuación de Michael B. Jordan en un desafiante doble papel.

Además del reconocimiento de la crítica, la producción logró una destacada recaudación internacional, superando los 369 millones de dólares en la taquilla mundial y consolidándose como uno de los títulos más exitosos del año.

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El elenco completo de "Los Pecadores

Junto a Michael B. Jordan, el reparto incluye a:

  • Hailee Steinfeld.
  • Miles Caton.
  • Wunmi Mosaku.

La banda sonora fue compuesta por Ludwig Göransson, mientras que la fotografía estuvo a cargo de Autumn Durald Arkapaw, uno de los aspectos más elogiados de la película.

Hasta cuándo se puede ver en HBO Max

Los suscriptores de HBO Max podrán ver "Los pecadores" hasta el 3 de julio, fecha en la que la película dejará el catálogo de la plataforma.

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