Robert Pattinson y Zendaya llegan al streaming con "The Drama": cuándo y dónde se estrena

Es una comedia romántica que, muy pronto, se convierte en un drama cuando uno de los protagonistas confiesa un oscuro secreto.

Robert Pattinson y Zendaya llegan al streaming con su primera película juntos

Con Robert Pattinson y Zendaya una película cargada de drama llega a una popular plataforma de streaming. Después de su paso por los cines, una de las películas más comentadas de los últimos meses podrá disfrutarse desde casa.

“The Drama”, la comedia romántica se estrenará en HBO Max. La película, dirigida por Kristoffer Borgli, combina romance, humor negro y un inesperado giro que pone en jaque a una pareja a pocos días de su casamiento.

Robert Pattinson y Zendaya llegan a HBO Max con "The Drama". Robert Pattinson y Zendaya llegan a HBO Max con "The Drama". gentileza “The Drama” una insólita historia de amor Emma y Charlie son una pareja que atraviesa uno de los momentos más felices de su relación mientras organiza su boda. Todo parece encaminado hacia el esperado "sí, quiero", hasta que una confesión inesperada cambia por completo el rumbo de sus vidas.

A partir de esa revelación, ambos comienzan a cuestionar cuánto conocen realmente a la persona con la que planeaban compartir el resto de sus vidas. Lo que parecía una historia de amor convencional se transforma en un relato cargado de dudas, tensiones y situaciones atravesadas por el humor negro.

Embed - THE DRAMA Trailer 4K (2026) | Zendaya, Robert Pattinson | Comedy, Drama, Romance Más que centrarse en el romance, la película explora los secretos, la confianza y las consecuencias que pueden surgir cuando una verdad sale a la luz en el peor momento posible.