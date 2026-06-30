30 de junio de 2026 - 11:56

Robert Pattinson y Zendaya llegan al streaming con "The Drama": cuándo y dónde se estrena

Es una comedia romántica que, muy pronto, se convierte en un drama cuando uno de los protagonistas confiesa un oscuro secreto.

Robert Pattinson y Zendaya llegan al streaming con su primera película juntos

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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“The Drama”, la comedia romántica se estrenará en HBO Max. La película, dirigida por Kristoffer Borgli, combina romance, humor negro y un inesperado giro que pone en jaque a una pareja a pocos días de su casamiento.

Robert Pattinson y Zendaya llegan a HBO Max con "The Drama".
Robert Pattinson y Zendaya llegan a HBO Max con

Robert Pattinson y Zendaya llegan a HBO Max con "The Drama".

“The Drama” una insólita historia de amor

Emma y Charlie son una pareja que atraviesa uno de los momentos más felices de su relación mientras organiza su boda. Todo parece encaminado hacia el esperado "sí, quiero", hasta que una confesión inesperada cambia por completo el rumbo de sus vidas.

A partir de esa revelación, ambos comienzan a cuestionar cuánto conocen realmente a la persona con la que planeaban compartir el resto de sus vidas. Lo que parecía una historia de amor convencional se transforma en un relato cargado de dudas, tensiones y situaciones atravesadas por el humor negro.

Embed - THE DRAMA Trailer 4K (2026) | Zendaya, Robert Pattinson | Comedy, Drama, Romance

Más que centrarse en el romance, la película explora los secretos, la confianza y las consecuencias que pueden surgir cuando una verdad sale a la luz en el peor momento posible.

Robert Pattinson y Zendaya lideran el elenco

Además de reunir por primera vez a Robert Pattinson y Zendaya como protagonistas, la película cuenta con un elenco integrado por reconocidos actores de cine y televisión.

Entre ellos se encuentran: Hailey Gates, Alana Haim, Zoe Winters, Mamoudou Athie y Sydney Lemmon, entre otros.

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La dirección y el guion estuvieron a cargo de Borgli, mientras que la producción fue realizada por Lars Knudsen, Ari Aster y Tyler Campellone.

Cuándo se estrena The Drama en HBO Max

Tras su recorrido por las salas de cine y una buena recepción por parte del público, "The Drama" llegará al catálogo de HBO Max el 10 de julio.

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