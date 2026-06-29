La emotiva despedida de Pichu Straneo a su padre tras su fallecimiento

El humorista Pichu Straneo atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su padre, Oscar "Pocho" Straneo, a quien despidió públicamente con una serie de mensajes cargados de emoción en sus redes sociales.
Además de despedir a su padre, Straneo recordó el origen de su apodo artístico, surgido de una ocurrencia de "Pocho" poco después de su nacimiento.
El humorista Pichu Straneo atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su padre, Oscar "Pocho" Straneo, a quien despidió públicamente con una serie de mensajes cargados de emoción en sus redes sociales.
A través de distintas publicaciones, el actor recordó a su padre como una persona alegre y agradeció el vínculo que mantuvieron a lo largo de su vida.
La primera despedida fue publicada el sábado en Facebook, donde Straneo compartió fotografías y videos junto a su padre.
"Así te quiero recordar viejito querido, como eras vos, sumamente alegre y jodón, como me criaste rompiendo siempre los huevos y buscando siempre la alegría. Gracias por tanto. Pa, mamá te espera contenta", escribió.
Más tarde, el humorista volvió a expresarse mediante una historia de Instagram, donde publicó una fotografía de su infancia en brazos de su padre acompañada por la canción "Tiernamente amigos", de Jairo. "Cuánto te voy a extrañar, loquito. Te amé, te amo y te amaré toda mi vida. Gracias, papi querido, por tanto. QEPD", manifestó.
Tras conocerse la noticia, Racing Club de Montevideo, institución de la que tanto Pichu como su padre eran reconocidos hinchas, publicó un mensaje de condolencias dirigido a la familia.
"De parte de toda la institución, enviamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Pocho Straneo, padre de Pichu Straneo. Les enviamos un fuerte abrazo a él y toda su familia. QEPD", expresó el club.
El humorista respondió con un breve mensaje de agradecimiento: "Mil gracias, querido cuadro de mi corazón", acompañado por un emoji de corazón.
En una entrevista concedida en 2021 al programa Los Mammones, Straneo contó que fue su padre quien comenzó a llamarlo "Pichu" poco después de su nacimiento.
Según relató, al verlo por primera vez comentó que el bebé era "muy peludo" y dijo que parecía "un pichicho". Con el paso del tiempo, ese sobrenombre evolucionó hasta transformarse en el nombre artístico con el que desarrolló toda su carrera.
Radicado en Argentina desde hace más de tres décadas, Pichu Straneo mantiene una intensa actividad artística. Actualmente integra el elenco de Anastasia, el musical, participa en La Peña de Morfi y forma parte del ciclo humorístico La Gambeta, junto a Yayo Guridi, Eber Ludueña y otros integrantes.