Adiós a un maestro: murió a los 81 años el reconocido periodista Roberto García.

El periodista y analista político y económico Roberto García murió a los 81 años , dejando una huella imborrable en el periodismo argentino tras más de seis décadas de trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos.

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Reconocido por su rigurosidad, capacidad de análisis y amplio conocimiento de la realidad política y económica del país, García se convirtió en una de las figuras más respetadas de la profesión y en un referente para varias generaciones de periodistas.

La noticia fue confirmada por Canal 26, señal en la que conducía el programa La Mirada. A través de una placa negra difundida en la pantalla y en las redes sociales del ciclo, el canal expresó: " Lamentamos informar el fallecimiento de Roberto García, un maestro del periodismo que marcó a generaciones de profesionales y audiencias ".

Además, destacaron que su legado "permanecerá en quienes tuvieron el privilegio de escucharlo, leerlo y trabajar junto a él".

Nacido el 2 de junio de 1945 , García inició su carrera periodística en Primera Plana, una de las revistas más influyentes de la historia del periodismo argentino. Más tarde trabajó en La Opinión y en diversos medios nacionales, consolidando una carrera caracterizada por la investigación y el análisis político.

Su etapa más destacada estuvo ligada a Ámbito Financiero, donde se desempeñó como director periodístico entre 1983 y 2008, período durante el cual se convirtió en una referencia ineludible para el análisis económico y político.

Roberto García Murió Roberto García a los 81 años. Canal 26

En 2009 comenzó a colaborar como columnista en Perfil y se incorporó a Canal 26, donde desarrolló una intensa actividad televisiva hasta los últimos años.

En reconocimiento a su extensa carrera, en 2022 recibió el Premio Konex a la trayectoria.

El adiós de colegas y dirigentes

Inmediatamente después de conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias de dirigentes políticos de diversos sectores y colegas del ámbito de la comunicación .

"Uno de los periodistas más importantes de la Argentina: ilustrado, cosmopolita, elegante, irónico; sabía contar las noticias tanto en gráfica como en TV. Muy bien relacionado, capaz de dialogar con todos. Gran pérdida", manifestó el periodista y escritor Ceferino Reato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ceferinoreato/status/2068329239552622676&partner=&hide_thread=false Roberto García. Sagaz analista político y conocedor de primera mano de la historia argentina reciente, aquí en 2024 en la presentación de Padre Mugica en la Feria del Libro. Gran pérdida para el periodismo. pic.twitter.com/iH5ufxVc65 — Ceferino Reato (@ceferinoreato) June 20, 2026

Por el lado de la política, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, también le dedicó unas palabras de despedida en sus perfiles oficiales: "Con profundo dolor y pesar, despido a Roberto García, un gran amigo, respetado por sus cualidades profesionales". En sintonía, el escritor y exfuncionario "Tata" Yofre expresó conmovido: "Adiós Roberto Ángel García, amigo y Maestro. No has pasado en vano por esta tierra".