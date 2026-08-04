Mundo Edison: una jornada para descubrir carreras en robótica, IA y desarrollo de software

El próximo lunes 10 de agosto , el Instituto de Educación Superior Tomás Alva Edison llevará adelante una nueva edición de Mundo Edison, una actividad presencial destinada a acercar la oferta educativa del instituto a la comunidad y visibilizar el trabajo que realizan sus estudiantes en carreras tecnológicas.

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La propuesta tendrá lugar de 19 a 21 en la sede del instituto, ubicada en 25 de Mayo 1873, en Guaymallén y tendrá como eje la relación entre tecnología, empleabilidad y carreras en acción. Se trata de un encuentro abierto para estudiantes, familias, docentes e instituciones educativas interesadas en conocer propuestas de formación superior vinculadas con la innovación y el futuro laboral.

Durante el encuentro, los asistentes podrán participar de un espacio orientado a pensar las oportunidades laborales actuales y futuras vinculadas con el sector tecnológico. Además, se presentarán experiencias y producciones realizadas por estudiantes, entre ellas una muestra d e robots jugadores de fútbol desarrollados por la comisión de Robótica y proyectos vinculados con Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

La actividad finalizará con un momento informativo destinado a presentar las carreras del IES Tomás Alva Edison , además de resolver dudas sobre inscripción, modalidad, duración, aranceles y perfiles profesionales, para orientar a quienes estén evaluando iniciar una trayectoria de formación superior en tecnología.

La oferta académica del instituto incluye las tecnicaturas superiores en Desarrollo de Software, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y Robótica. Estas propuestas combinan formación técnica, prácticas profesionalizantes, metodologías ágiles, trabajo por proyectos y vinculación con el mundo laboral. La institución promueve un a formación orientada al desarrollo de competencias científicas, digitales y humanísticas, con foco en la inserción laboral, la innovación y la responsabilidad ciudadana.

La institución promueve una formación orientada al desarrollo de competencias científicas, digitales y humanísticas Fundación Tomás Alva Edison

En el caso de Desarrollo de Software, la formación prepara perfiles capaces de diseñar, desarrollar, mantener y evaluar sistemas, con conocimientos en programación, arquitectura de software, bases de datos, redes, ciberseguridad y gestión de proyectos.

Por su parte, la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial se centra en el análisis y procesamiento de datos, machine learning, visualización y toma de decisiones basada en información.

La Tecnicatura Superior en Robótica integra saberes de informática, electrónica, automatización, sistemas embebidos, sensores, actuadores e inteligencia artificial aplicada a sistemas robóticos.

Mundo Edison busca fortalecer el vínculo entre el instituto, las escuelas secundarias, las familias y otras instituciones educativas, mostrando no solo qué carreras se pueden estudiar, sino también qué tipo de experiencias, proyectos y oportunidades pueden construirse desde la educación superior tecnológica.

Quienes estén interesados, pueden obtener más información en superior.fundacionedison.org.ar o comunicarse a los medios de comunicación del instituto: [email protected] o al WhatsApp 2612542594