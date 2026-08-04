Mundo Edison: una jornada para descubrir carreras en robótica, IA y desarrollo de software

El próximo lunes 10 de agosto, el Instituto de Educación Superior Tomás Alva Edison llevará adelante una nueva edición de Mundo Edison, una actividad presencial destinada a acercar la oferta educativa del instituto a la comunidad y visibilizar el trabajo que realizan sus estudiantes en carreras tecnológicas.
La propuesta tendrá lugar de 19 a 21 en la sede del instituto, ubicada en 25 de Mayo 1873, en Guaymallén y tendrá como eje la relación entre tecnología, empleabilidad y carreras en acción. Se trata de un encuentro abierto para estudiantes, familias, docentes e instituciones educativas interesadas en conocer propuestas de formación superior vinculadas con la innovación y el futuro laboral.
Durante el encuentro, los asistentes podrán participar de un espacio orientado a pensar las oportunidades laborales actuales y futuras vinculadas con el sector tecnológico. Además, se presentarán experiencias y producciones realizadas por estudiantes, entre ellas una muestra de robots jugadores de fútbol desarrollados por la comisión de Robótica y proyectos vinculados con Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.
La actividad finalizará con un momento informativo destinado a presentar las carreras del IES Tomás Alva Edison, además de resolver dudas sobre inscripción, modalidad, duración, aranceles y perfiles profesionales, para orientar a quienes estén evaluando iniciar una trayectoria de formación superior en tecnología.
Oferta educativa del instituto
La oferta académica del instituto incluye las tecnicaturas superiores en Desarrollo de Software, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y Robótica. Estas propuestas combinan formación técnica, prácticas profesionalizantes, metodologías ágiles, trabajo por proyectos y vinculación con el mundo laboral. La institución promueve una formación orientada al desarrollo de competencias científicas, digitales y humanísticas, con foco en la inserción laboral, la innovación y la responsabilidad ciudadana.
La institución promueve una formación orientada al desarrollo de competencias científicas, digitales y humanísticas
Fundación Tomás Alva Edison
En el caso de Desarrollo de Software, la formación prepara perfiles capaces de diseñar, desarrollar, mantener y evaluar sistemas, con conocimientos en programación, arquitectura de software, bases de datos, redes, ciberseguridad y gestión de proyectos.
Por su parte, la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial se centra en el análisis y procesamiento de datos, machine learning, visualización y toma de decisiones basada en información.
La Tecnicatura Superior en Robótica integra saberes de informática, electrónica, automatización, sistemas embebidos, sensores, actuadores e inteligencia artificial aplicada a sistemas robóticos.
Mundo Edison busca fortalecer el vínculo entre el instituto, las escuelas secundarias, las familias y otras instituciones educativas, mostrando no solo qué carreras se pueden estudiar, sino también qué tipo de experiencias, proyectos y oportunidades pueden construirse desde la educación superior tecnológica.
Quienes estén interesados, pueden obtener más información en superior.fundacionedison.org.ar o comunicarse a los medios de comunicación del instituto: [email protected] o al WhatsApp 2612542594